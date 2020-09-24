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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 840841842843
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:33

Добрий день. Їхав в суботу із знайомим по місті , розглядали новобудови і мова зайшла про дольову участь, гарні будинки і квартири і знайомий каже, що саме вигідніше брати коли, ще нічого не будували. Тобто на стадії «бурянів». Звичайно поцікавився, як масажист, батько 4 дітей про таке думає. (Ми в Тернополі). І він у відповідь, що регулярно купує у Львові квартири і за 2 роки продає. І що вже 10 квартир так продав. Що цим займається жінка, через сайт ЛУН шукає , дзвонить, підбирає планування, локації, що все дуже відповідально і він лише їде у відділ продаж, оформлює договір і оплачує. І за 2 роки по переуступці продає. Без ніяких офіційних оформлень і податкових історій.

Я також поцікавився як якість львівського будівництва у порівнянні із тернопільським. Що у відповідь почув вражаюче: поняття немаю, бо ніколи не був в тих квартирах. Що все обходилось поїздкою у відділ продаж для купівлі і другою поїздкою у відділ продаж для продажу. А покупцями уже займається ріелтор, який працює з ним багато років. Ось так..

До чого це все. Бо сказав, що минулого тижня продав квартиру, смарт. І я відразу згадав «Долярчика» і його смарт. Знайомий казав, що це найневдаліший проект/планування який брав і узяв лише із за того, що ціна та локація влаштовувала.
Проданий смарт 26 м, точно сума не озвучена но біля 27. І ще має уже в продажі квартиру у Винниках.

«У Львові зазор по цінах кращий ніж у Тернополі».

Ось так.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:12

Нафіга я на інженера п'ять років вчився, щоб мінімалку отримувати, треба було тримісячні курси масажистів закінчити.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:26

За крок до перевороту думок©

  Bolt написав:Нафіга я на інженера п'ять років вчився, щоб мінімалку отримувати, треба було тримісячні курси масажистів закінчити.

...або, пару відосиків Роберта Кіосаки/Браяна Трейсі переглянути👍😃😁
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:42

  vasilii написав:Добрий день. Їхав в суботу із знайомим по місті , розглядали новобудови і мова зайшла про дольову участь, гарні будинки і квартири і знайомий каже, що саме вигідніше брати коли, ще нічого не будували. Тобто на стадії «бурянів». Звичайно поцікавився, як масажист, батько 4 дітей про таке думає. (Ми в Тернополі). І він у відповідь, що регулярно купує у Львові квартири і за 2 роки продає. І що вже 10 квартир так продав. Що цим займається жінка, через сайт ЛУН шукає , дзвонить, підбирає планування, локації, що все дуже відповідально і він лише їде у відділ продаж, оформлює договір і оплачує. І за 2 роки по переуступці продає. Без ніяких офіційних оформлень і податкових історій.

Я також поцікавився як якість львівського будівництва у порівнянні із тернопільським. Що у відповідь почув вражаюче: поняття немаю, бо ніколи не був в тих квартирах. Що все обходилось поїздкою у відділ продаж для купівлі і другою поїздкою у відділ продаж для продажу. А покупцями уже займається ріелтор, який працює з ним багато років. Ось так..

До чого це все. Бо сказав, що минулого тижня продав квартиру, смарт. І я відразу згадав «Долярчика» і його смарт. Знайомий казав, що це найневдаліший проект/планування який брав і узяв лише із за того, що ціна та локація влаштовувала.
Проданий смарт 26 м, точно сума не озвучена но біля 27. І ще має уже в продажі квартиру у Винниках.

«У Львові зазор по цінах кращий ніж у Тернополі».

Ось так.

наступний проект буде ще більше "найневдалішим" бо "пального не підвезуть" - епоха дешевого долара закінчилася
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:54

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vasilii написав:Добрий день. Їхав в суботу із знайомим по місті , розглядали новобудови і мова зайшла про дольову участь, гарні будинки і квартири і знайомий каже, що саме вигідніше брати коли, ще нічого не будували. Тобто на стадії «бурянів». Звичайно поцікавився, як масажист, батько 4 дітей про таке думає. (Ми в Тернополі). І він у відповідь, що регулярно купує у Львові квартири і за 2 роки продає. І що вже 10 квартир так продав. Що цим займається жінка, через сайт ЛУН шукає , дзвонить, підбирає планування, локації, що все дуже відповідально і він лише їде у відділ продаж, оформлює договір і оплачує. І за 2 роки по переуступці продає. Без ніяких офіційних оформлень і податкових історій.

Я також поцікавився як якість львівського будівництва у порівнянні із тернопільським. Що у відповідь почув вражаюче: поняття немаю, бо ніколи не був в тих квартирах. Що все обходилось поїздкою у відділ продаж для купівлі і другою поїздкою у відділ продаж для продажу. А покупцями уже займається ріелтор, який працює з ним багато років. Ось так..

Доброго здоров'я!
Ну от і я над таким думаю(але тут зараз закидають тапками, що це НАДЗВИЧАЙНО РИЗИКОВО! І що рано, чи пізно можна попасти на "заморозку будівництва"!)
Але, я ще хочу з'ясувати - наскільки вигідно у відсотковому відношенні цей☝️ варіант, від аналогічного, але з ремонтом? :?:
Тобто, якщо в першому варіанті при переуступці можна отримати, наприклад, чистими 80% за 2р.(тобто - 40%річних), то скільки можна отримати %, дочекавшись здачі/зробивши за 3міс. ремонт і продавши протягом місяця часу? :?:
  vasilii написав:До чого це все. Бо сказав, що минулого тижня продав квартиру, смарт. І я відразу згадав «Долярчика» і його смарт. Знайомий казав, що це найневдаліший проект/планування який брав і узяв лише із за того, що ціна та локація влаштовувала.
Проданий смарт 26 м, точно сума не озвучена но біля 27. І ще має уже в продажі квартиру у Винниках.

«У Львові зазор по цінах кращий ніж у Тернополі».

Ось так.

Тут неозвучено, за скільки куплений був смарт 26м2 і в якому році/кварталі?

Якщо мій смарт теж піде за 27К(нехай мінус 1% забудовнику і витрати на нотаря = залишиться 26К) - то і 10К долярчиків ЧИСТИМИ за 1,5р. - теж досить не погано!👍😃 :D
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:10

  Успіх написав:Тут неозвучено, за скільки куплений був смарт 26м2 і в якому році/кварталі?

Якщо мій смарт теж піде за 27К(нехай мінус 1% забудовнику і витрати на нотаря = залишиться 26К) - то і 10К долярчиків ЧИСТИМИ за 1,5р. - теж досить не погано!👍😃 :D

Як твій самозайнятий бізнес?
Що там з касовим апаратом? Уже освоїв?
А тепер прикинь, що більшість в такій же жо, як і твій чахлий бізнес.
Хто купить твій смарт з доплатою +$10К тобі чистого навару?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:26

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  flyman написав:Як твій самозайнятий бізнес?

Планую з нього зробити хобі :D через півроку-рік-два!(тобто, працювати/займатись ним 3-4дні/тиждень)
  flyman написав:Хто купить твій смарт з доплатою +$10К тобі чистого навару?

Ну, 10К - думаю, що це максимум)) - а мінімум - 7К долярчиків за 1,5р - як з куща!©®™ :lol:
Чому?
Тому що, такі смарти, як буде мій через півроку(тобто, перед здачею) - на моменті коштують МІНІМУМ 24К!
От пруфи:
26м2 -26К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NjPba.html
24м2 - 24К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NriLx.html
27м2 - 27К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NpV9g.html

Коротше 1м2 - 1 штуцер долярчиків!

Тому, без форс-мажорів - все буде пучком!
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!©®™👍
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 03:29

vasilii история вашего приятеля напоминает ммм, принес деньги в кассу а через 2 года забрал х2, ничего не делая, ни во что не вникая, строит застройщик, продает рыл. Люди которые десятилетиями строят системный бизнес нервно курят в сторонке, подумывая может все продать и тоже вложиться в пирамиду?

ваш знакомый пусть ответит себе всего на один вопрос, почему его покупатель сам не купит у застройщика квартиру?

Любой бизнес строится на добавленной стоимости. Не бывает чтобы инвестор просто получал деньги за инвестицию доходностью больше чем овгз и депозиты, значит на него взваливаются риски которые ни застройщик, ни банк, ни покупатель готового жилья не хочет брать на себя.

Свободных денег в экономике навалом, банки уже задрали снижать депозитные ставки и должны в очереди стоять кредитовать застройщиков под низкий % % но кредитовать стройки банки не спешат, потому что стройка не имеет обеспечений по кредиту, только усы и хвост застройщика у которого из обеспечения только стройматериалы и наёмные строители.
vitaliian
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