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Добрий день. Їхав в суботу із знайомим по місті , розглядали новобудови і мова зайшла про дольову участь, гарні будинки і квартири і знайомий каже, що саме вигідніше брати коли, ще нічого не будували. Тобто на стадії «бурянів». Звичайно поцікавився, як масажист, батько 4 дітей про таке думає. (Ми в Тернополі). І він у відповідь, що регулярно купує у Львові квартири і за 2 роки продає. І що вже 10 квартир так продав. Що цим займається жінка, через сайт ЛУН шукає , дзвонить, підбирає планування, локації, що все дуже відповідально і він лише їде у відділ продаж, оформлює договір і оплачує. І за 2 роки по переуступці продає. Без ніяких офіційних оформлень і податкових історій.
Я також поцікавився як якість львівського будівництва у порівнянні із тернопільським. Що у відповідь почув вражаюче: поняття немаю, бо ніколи не був в тих квартирах. Що все обходилось поїздкою у відділ продаж для купівлі і другою поїздкою у відділ продаж для продажу. А покупцями уже займається ріелтор, який працює з ним багато років. Ось так..
До чого це все. Бо сказав, що минулого тижня продав квартиру, смарт. І я відразу згадав «Долярчика» і його смарт. Знайомий казав, що це найневдаліший проект/планування який брав і узяв лише із за того, що ціна та локація влаштовувала. Проданий смарт 26 м, точно сума не озвучена но біля 27. І ще має уже в продажі квартиру у Винниках.
vasilii написав:Добрий день. Їхав в суботу із знайомим по місті , розглядали новобудови і мова зайшла про дольову участь, гарні будинки і квартири і знайомий каже, що саме вигідніше брати коли, ще нічого не будували. Тобто на стадії «бурянів». Звичайно поцікавився, як масажист, батько 4 дітей про таке думає. (Ми в Тернополі). І він у відповідь, що регулярно купує у Львові квартири і за 2 роки продає. І що вже 10 квартир так продав. Що цим займається жінка, через сайт ЛУН шукає , дзвонить, підбирає планування, локації, що все дуже відповідально і він лише їде у відділ продаж, оформлює договір і оплачує. І за 2 роки по переуступці продає. Без ніяких офіційних оформлень і податкових історій.
Я також поцікавився як якість львівського будівництва у порівнянні із тернопільським. Що у відповідь почув вражаюче: поняття немаю, бо ніколи не був в тих квартирах. Що все обходилось поїздкою у відділ продаж для купівлі і другою поїздкою у відділ продаж для продажу. А покупцями уже займається ріелтор, який працює з ним багато років. Ось так..
До чого це все. Бо сказав, що минулого тижня продав квартиру, смарт. І я відразу згадав «Долярчика» і його смарт. Знайомий казав, що це найневдаліший проект/планування який брав і узяв лише із за того, що ціна та локація влаштовувала. Проданий смарт 26 м, точно сума не озвучена но біля 27. І ще має уже в продажі квартиру у Винниках.
«У Львові зазор по цінах кращий ніж у Тернополі».
Ось так.
наступний проект буде ще більше "найневдалішим" бо "пального не підвезуть" - епоха дешевого долара закінчилася
vasilii написав:Добрий день. Їхав в суботу із знайомим по місті , розглядали новобудови і мова зайшла про дольову участь, гарні будинки і квартири і знайомий каже, що саме вигідніше брати коли, ще нічого не будували. Тобто на стадії «бурянів». Звичайно поцікавився, як масажист, батько 4 дітей про таке думає. (Ми в Тернополі). І він у відповідь, що регулярно купує у Львові квартири і за 2 роки продає. І що вже 10 квартир так продав. Що цим займається жінка, через сайт ЛУН шукає , дзвонить, підбирає планування, локації, що все дуже відповідально і він лише їде у відділ продаж, оформлює договір і оплачує. І за 2 роки по переуступці продає. Без ніяких офіційних оформлень і податкових історій.
Я також поцікавився як якість львівського будівництва у порівнянні із тернопільським. Що у відповідь почув вражаюче: поняття немаю, бо ніколи не був в тих квартирах. Що все обходилось поїздкою у відділ продаж для купівлі і другою поїздкою у відділ продаж для продажу. А покупцями уже займається ріелтор, який працює з ним багато років. Ось так..
Доброго здоров'я! Ну от і я над таким думаю(але тут зараз закидають тапками, що це НАДЗВИЧАЙНО РИЗИКОВО! І що рано, чи пізно можна попасти на "заморозку будівництва"!) Але, я ще хочу з'ясувати - наскільки вигідно у відсотковому відношенні цей☝️ варіант, від аналогічного, але з ремонтом? Тобто, якщо в першому варіанті при переуступці можна отримати, наприклад, чистими 80% за 2р.(тобто - 40%річних), то скільки можна отримати %, дочекавшись здачі/зробивши за 3міс. ремонт і продавши протягом місяця часу?
vasilii написав:До чого це все. Бо сказав, що минулого тижня продав квартиру, смарт. І я відразу згадав «Долярчика» і його смарт. Знайомий казав, що це найневдаліший проект/планування який брав і узяв лише із за того, що ціна та локація влаштовувала. Проданий смарт 26 м, точно сума не озвучена но біля 27. І ще має уже в продажі квартиру у Винниках.
«У Львові зазор по цінах кращий ніж у Тернополі».
Ось так.
Тут неозвучено, за скільки куплений був смарт 26м2 і в якому році/кварталі?
Якщо мій смарт теж піде за 27К(нехай мінус 1% забудовнику і витрати на нотаря = залишиться 26К) - то і 10К долярчиків ЧИСТИМИ за 1,5р. - теж досить не погано!👍😃
vasilii история вашего приятеля напоминает ммм, принес деньги в кассу а через 2 года забрал х2, ничего не делая, ни во что не вникая, строит застройщик, продает рыл. Люди которые десятилетиями строят системный бизнес нервно курят в сторонке, подумывая может все продать и тоже вложиться в пирамиду?
ваш знакомый пусть ответит себе всего на один вопрос, почему его покупатель сам не купит у застройщика квартиру?
Любой бизнес строится на добавленной стоимости. Не бывает чтобы инвестор просто получал деньги за инвестицию доходностью больше чем овгз и депозиты, значит на него взваливаются риски которые ни застройщик, ни банк, ни покупатель готового жилья не хочет брать на себя.
Свободных денег в экономике навалом, банки уже задрали снижать депозитные ставки и должны в очереди стоять кредитовать застройщиков под низкий % % но кредитовать стройки банки не спешат, потому что стройка не имеет обеспечений по кредиту, только усы и хвост застройщика у которого из обеспечения только стройматериалы и наёмные строители.