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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 841842843844
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:31

  vitaliian написав:vasilii история вашего приятеля напоминает ммм, принес деньги в кассу а через 2 года забрал х2, ничего не делая, ни во что не вникая, строит застройщик, продает рыл. Люди которые десятилетиями строят системный бизнес нервно курят в сторонке, подумывая может все продать и тоже вложиться в пирамиду?



Не думаю, що там за 2 роки є х2.. чесно але процентів 30-40%, вважаю, що вийшло. Одне АЛЕ -потрібно мати , що принести.

ваш знакомый пусть ответит себе всего на один вопрос, почему его покупатель сам не купит у застройщика квартиру?


Це вірний хід думок. Саме тому і купує, бо є великі ризики. Але із ризиком і відповідний вихід має. Живу з 2006 в новобудовах, сусіди люди, які пережили ремонт і відчули , що то таке і як працювати із майстрами. І лише один з десяти згідний ще раз пережити то. Всі як один стверджують: та ну на фіг, краще заплатити більше і не паритись місяцями.
Саме тому багато не ризикне зайти в бетон чи в сиру квартиру, а у квартиру із ремонтом.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:58

От і будь тут мудрим!©®™

  vasilii написав:Всі як один стверджують: та ну на фіг, краще заплатити більше і не паритись місяцями.
Саме тому багато не ризикне зайти в бетон чи в сиру квартиру, а у квартиру із ремонтом

Тому, дуже цікаво, скільки ще додаткових % можна отримати, продавши з ремонтом?🤔
Якщо ще хоч мінімум 20% річних, то можливо, вартує зайнятись/зробити ремонт.
А якщо менше, то навіть, не вартує займатись ремонтом - навіть, якщо він частково приносить задоволення :)
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:06

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Як твій самозайнятий бізнес?

Планую з нього зробити хобі :D через півроку-рік-два!(тобто, працювати/займатись ним 3-4дні/тиждень)
  flyman написав:Хто купить твій смарт з доплатою +$10К тобі чистого навару?

Ну, 10К - думаю, що це максимум)) - а мінімум - 7К долярчиків за 1,5р - як з куща!©®™ :lol:
Чому?
Тому що, такі смарти, як буде мій через півроку(тобто, перед здачею) - на моменті коштують МІНІМУМ 24К!
От пруфи:
26м2 -26К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NjPba.html
24м2 - 24К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NriLx.html
27м2 - 27К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NpV9g.html

Коротше 1м2 - 1 штуцер долярчиків!

Тому, без форс-мажорів - все буде пучком!
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!©®™👍

Нафіга такі бабки платити за говнос март в іпенях Левандівки, якщо за такі самі гроші можна купити смарт на Бандери:
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh-1 ... f_rescored



Ніколи в такому не жив і цікаво де дрова складати...це п...ц.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:33

Навіть, не намагайтесь порівняти непорівнювальне!!!

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Як твій самозайнятий бізнес?

Планую з нього зробити хобі :D через півроку-рік-два!(тобто, працювати/займатись ним 3-4дні/тиждень)
  flyman написав:Хто купить твій смарт з доплатою +$10К тобі чистого навару?

Ну, 10К - думаю, що це максимум)) - а мінімум - 7К долярчиків за 1,5р - як з куща!©®™ :lo:
Чому?
Тому що, такі смарти, як буде мій через півроку(тобто, перед здачею) - на моменті коштують МІНІМУМ 24К!
От пруфи:
26м2 -26К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NjPba.html
24м2 - 24К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NriLx.html
27м2 - 27К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NpV9g.html

Коротше 1м2 - 1 штуцер долярчиків!

Тому, без форс-мажорів - все буде пучком!
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!©®™👍

Нафіга такі бабки платити за говнос март в іпенях Левандівки, якщо за такі самі гроші можна купити смарт на Бандери:
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh-1 ... f_rescored

Ні, ну Ви реально порівняли х.. з пальцем! :mrgreen:
Обшарпаний рядянський старезний ремонт(мабуть, ще й вхід по балкону) в старезному/обшарпаному будинку з старезними комунікаціями :mrgreen: і - концептуальний смарт в НОВЕНЬКОМУ ЖК з усіма плюшками! :lol:
ДумайТЕ! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:48

Успіх я снимал посуточно такое чудо колодец с общим балконом, прихожей - кухней. Мда. Жить так нельзя. А между балконами хозяйки натягивают веревки и сушат нижнее бельё.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:14

За крок до зовсім НЕ реального перевороту думок!©

  vitaliian написав:Успіх я снимал посуточно такое чудо колодец с общим балконом, прихожей - кухней. Мда. Жить так нельзя. А между балконами хозяйки натягивают веревки и сушат нижнее бельё.

Так, але ж живуть!
І то - навіть, сім'ями в такому живуть! :shock:
Знайома знайомої живе в такому з дитиною/дівчинкою(підлітком) - розвєдьонка, ще й її хахаль іноді ночує в неї :shock:
Там вхід на другий поверх по балкону зразу в кухню, від якої в одну сторону ванна/туалет, а в іншу - кімната.

От тут - душа стискається від бідноти нашого народу :roll:
І так хочеться, щоб в Україні були класні зарплати, навіть, банальним працівникам АТБ! Щоб вони могли за свою зарплатню - тягнути іпотеку нормальної однухи з ремонтом, або аналогічну однуху винаймати!(за просту зарплату касира/вантажника АТБ)

Чи доживемо ми до такого? :D
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