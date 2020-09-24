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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:31
vitaliian написав:vasilii
история вашего приятеля напоминает ммм, принес деньги в кассу а через 2 года забрал х2, ничего не делая, ни во что не вникая, строит застройщик, продает рыл. Люди которые десятилетиями строят системный бизнес нервно курят в сторонке, подумывая может все продать и тоже вложиться в пирамиду?
Не думаю, що там за 2 роки є х2.. чесно але процентів 30-40%, вважаю, що вийшло. Одне АЛЕ -потрібно мати , що принести.
ваш знакомый пусть ответит себе всего на один вопрос, почему его покупатель сам не купит у застройщика квартиру?
Це вірний хід думок. Саме тому і купує, бо є великі ризики. Але із ризиком і відповідний вихід має. Живу з 2006 в новобудовах, сусіди люди, які пережили ремонт і відчули , що то таке і як працювати із майстрами. І лише один з десяти згідний ще раз пережити то. Всі як один стверджують: та ну на фіг, краще заплатити більше і не паритись місяцями.
Саме тому багато не ризикне зайти в бетон чи в сиру квартиру, а у квартиру із ремонтом.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:58
vasilii написав:
Всі як один стверджують: та ну на фіг, краще заплатити більше і не паритись місяцями.
Саме тому багато не ризикне зайти в бетон чи в сиру квартиру, а у квартиру із ремонтом
Тому, дуже цікаво, скільки ще додаткових % можна отримати, продавши з ремонтом?🤔
Якщо ще хоч мінімум 20% річних, то можливо, вартує зайнятись/зробити ремонт.
А якщо менше, то навіть, не вартує займатись ремонтом - навіть, якщо він частково приносить задоволення
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:06
Ніколи в такому не жив і цікаво де дрова складати...це п...ц.
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vasilii
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:33
Ні, ну Ви реально порівняли х.. з пальцем!
Обшарпаний рядянський старезний ремонт(мабуть, ще й вхід по балкону) в старезному/обшарпаному будинку з старезними комунікаціями
і - концептуальний смарт в НОВЕНЬКОМУ ЖК з усіма плюшками!
ДумайТЕ!
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:48
Успіх я снимал посуточно такое чудо колодец с общим балконом, прихожей - кухней. Мда. Жить так нельзя. А между балконами хозяйки натягивают веревки и сушат нижнее бельё.
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vitaliian
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Додано: Чет 02 гру, 2021 15:14
vitaliian написав:Успіх
я снимал посуточно такое чудо колодец с общим балконом, прихожей - кухней. Мда. Жить так нельзя
. А между балконами хозяйки натягивают веревки и сушат нижнее бельё.
Так, але ж живуть!
І то - навіть, сім'ями в такому живуть!
Знайома знайомої живе в такому з дитиною/дівчинкою(підлітком) - розвєдьонка, ще й її хахаль іноді ночує в неї
Там вхід на другий поверх по балкону зразу в кухню, від якої в одну сторону ванна/туалет, а в іншу - кімната.
От тут - душа стискається від бідноти нашого народу
І так хочеться, щоб в Україні були класні зарплати, навіть, банальним працівникам АТБ! Щоб вони могли за свою зарплатню - тягнути іпотеку нормальної однухи з ремонтом, або аналогічну однуху винаймати!(за просту зарплату касира/вантажника АТБ)
Чи доживемо ми до такого?
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