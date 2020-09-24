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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 845846847848>
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:08

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

roberto dark
Ну що за маячня?☝️😁😁😁
1куй/М2 -
як з куща!©®™
А є і дорожче! :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gotova ... MXeiY.html
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А тепер увага :!:
Готові?
Точно готові? :mrgreen:
В моєму будинку продають на 7му поверсі такий же метраж, як і в мене :!:
Тож як тобі таке, Ілон Маск? :mrgreen:
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Опис під цим оголошенням:
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https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NrErw.html
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:25

  vasilii написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Тут неозвучено, за скільки куплений був смарт 26м2 і в якому році/кварталі?

Якщо мій смарт теж піде за 27К(нехай мінус 1% забудовнику і витрати на нотаря = залишиться 26К) - то і 10К долярчиків ЧИСТИМИ за 1,5р. - теж досить не погано!👍😃 :D

Як твій самозайнятий бізнес?
Що там з касовим апаратом? Уже освоїв?
А тепер прикинь, що більшість в такій же жо, як і твій чахлий бізнес.
Хто купить твій смарт з доплатою +$10К тобі чистого навару?



У Тернополі 2 місяці тому однушки з ремонтом були 38-42 тис. Зараз у тому місці все вигребли за 45-46, За 47 ще є в продажі.

Так що люди гроші мають і немає куди їх вкладати.
Наразі ринок рухається у правильному, незрозумілому напрямку.

Це вже як в Києві, чи поки що дешевше.
Ринок рухається до падіння, бо далі вже нема куди рости.
Аннушка розлила масло (ФРС почав тейперінг і боротьбу з інфляцією, а не таргетування повної зайнятості). В понеділок цікаво побачити курс UAH/USD
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:32

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:Щоб вони могли за свою зарплатню - тягнути іпотеку нормальної однухи з ремонтом, або аналогічну однуху винаймати!(за просту зарплату касира/вантажника АТБ)

Скільки вони повинні будуть платити Доляреку за оренду смарту 27м недалеко від Городоцької за мостом?

7К/міс, як з куща! :D
Тому зарплатня касира умовного атб має бути 12-14К/міс. чистими на руки! :lol:

Ще недавно в касира була з.п. в Києві 8..10К грн.

Не знаю як зараз, може підросла.
Але для оренди хіба дві вовчиці вахтовим методом за 7К кавалірку:
одна 2 тижні, потім їде в село, а приїзжає інша пахати з ранку до ночі на наступні 2 тижні, і так по колу у складщину по 3к5 кожна. Але щось мені підказує, що знімуть вони кімнату за 4К.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:32

viewtopic.php?f=27&t=221862&p=5349960#p5349960
Я доллары тоже продаю по 50 гривень. Купите?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:34

  juristkostya написав:
  roberto dark написав:Не забуваємо, що у вашому випадку, цільова аудиторія - це касири вокзалу пригороднього сполучення із 7-8к зарплатні,

вот Львове нет спроса со стороны иностранных студентов? Мне казалось, есть же в городе приличные институты...
  roberto dark написав:Цікаво який курс $ буде, коли долярчик в кінці кінців, почне здавати свою "комірку", у 2023 році? 35-50 за гривню...
сейчас мы колеблемся вокруг уровней 2017 года. Понятно, что есть тенденция к плавному девалу, но я бы прогнозировал 30.

у нас ще не було "плавного девалу", в основному так:
стабільно, стабільно, ще рік стабільно, плавний ревал ... кріза нас мінєт ... швидкий і серйозний девал.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:39

Це якщо ті вовчиці будуть надавати після зміни ще деякі послуги для одиноких вовків у долярчика в смарті то ще в 7000 ПОВІРЮ.
P.S. У Львові :!: :?: касир із Вокзалу приміського сполучення 10 000 гривень ЧИСТИМИ НА РУКИ зарплатня ? СЕРЙОЗНО???
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 05 гру, 2021 22:42, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:40

  vitaliian написав:
Гніздечко за 24 гривні на місяць: IKEA анонсувала оренду "екстремально" крихітних квартир

Квартири будуть доступні для оренди з 15 січня 2023 року.


IKEA анонсувала оренду квартир розміром 10 кв.м у столиці Японії Токіо. Це, на думку компанії, допоможе розв'язати проблему перенаселення міста.

Про це на сайті

Дизайнери IKEA продемонстрували, що на 10 кв.м можна розмістити все необхідне для життя.

Міні-квартири розташовані в центральному районі Токіо Сіндзюку, вартість їхньої оренди на місяць - 99 ієн (23,7 грн). Але доступне таке житло тільки членам клубу IKEA Family, вступити до нього можна безкоштовно.

У дворівневих квартирах поміщається спальне місце, робоча зона, пральна машина й ванна кімната.

https://www.unian.ua/world/gnizdechko-z ... 29132.html

Как тебе, Илон Маск?

смисл в кавалірках пропадає, ІКЕА руйнує кавалірковий бізнес
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:43

  roberto dark написав:https://forum.finance.ua/topic221862.html?p=5349960#p5349960
Я доллары тоже продаю по 50 гривень. Купите?

Так мені пох на точну цифру - може вона правдива як 1К +, та і 1К -!
Але, що ВЖЕ можна помацяти 25-26Куїв ЧИСТИХ за мій смарт - це факт!!!
(а до весни - то ще на куйчик-два підросте) :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:22

То шо, може продаси? А тещу куди подінеш?
kwon
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:53

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  kwon написав:То шо, може продаси? А тещу куди подінеш?

Щось зовсім ти від всього відстав! :lol:
Я вже 2р. живу у своїй квартирі в новобудові, а цей смарт - купив на решту, яка залишилась з ремонту ;) так як ремонт робив власноруч з татом 8)
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