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Успіх написав:Тут неозвучено, за скільки куплений був смарт 26м2 і в якому році/кварталі?
Якщо мій смарт теж піде за 27К(нехай мінус 1% забудовнику і витрати на нотаря = залишиться 26К) - то і 10К долярчиків ЧИСТИМИ за 1,5р. - теж досить не погано!👍😃
Як твій самозайнятий бізнес? Що там з касовим апаратом? Уже освоїв? А тепер прикинь, що більшість в такій же жо, як і твій чахлий бізнес. Хто купить твій смарт з доплатою +$10К тобі чистого навару?
У Тернополі 2 місяці тому однушки з ремонтом були 38-42 тис. Зараз у тому місці все вигребли за 45-46, За 47 ще є в продажі.
Так що люди гроші мають і немає куди їх вкладати. Наразі ринок рухається у правильному, незрозумілому напрямку.
Це вже як в Києві, чи поки що дешевше. Ринок рухається до падіння, бо далі вже нема куди рости. Аннушка розлила масло (ФРС почав тейперінг і боротьбу з інфляцією, а не таргетування повної зайнятості). В понеділок цікаво побачити курс UAH/USD
Успіх написав:Щоб вони могли за свою зарплатню - тягнути іпотеку нормальної однухи з ремонтом, або аналогічну однуху винаймати!(за просту зарплату касира/вантажника АТБ)
Скільки вони повинні будуть платити Доляреку за оренду смарту 27м недалеко від Городоцької за мостом?
7К/міс, як з куща! Тому зарплатня касира умовного атб має бути 12-14К/міс. чистими на руки!
Ще недавно в касира була з.п. в Києві 8..10К грн.
Не знаю як зараз, може підросла. Але для оренди хіба дві вовчиці вахтовим методом за 7К кавалірку: одна 2 тижні, потім їде в село, а приїзжає інша пахати з ранку до ночі на наступні 2 тижні, і так по колу у складщину по 3к5 кожна. Але щось мені підказує, що знімуть вони кімнату за 4К.
Це якщо ті вовчиці будуть надавати після зміни ще деякі послуги для одиноких вовків у долярчика в смарті то ще в 7000 ПОВІРЮ. P.S. У Львові касир із Вокзалу приміського сполучення 10 000 гривень ЧИСТИМИ НА РУКИ зарплатня ? СЕРЙОЗНО???
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 05 гру, 2021 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Гніздечко за 24 гривні на місяць: IKEA анонсувала оренду "екстремально" крихітних квартир
Квартири будуть доступні для оренди з 15 січня 2023 року.
IKEA анонсувала оренду квартир розміром 10 кв.м у столиці Японії Токіо. Це, на думку компанії, допоможе розв'язати проблему перенаселення міста.
Про це на сайті
Дизайнери IKEA продемонстрували, що на 10 кв.м можна розмістити все необхідне для життя.
Міні-квартири розташовані в центральному районі Токіо Сіндзюку, вартість їхньої оренди на місяць - 99 ієн (23,7 грн). Але доступне таке житло тільки членам клубу IKEA Family, вступити до нього можна безкоштовно.
У дворівневих квартирах поміщається спальне місце, робоча зона, пральна машина й ванна кімната.