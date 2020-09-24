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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 гру, 2021 23:59
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
хочеш сказати, що ти той скворешник за 7-ку здаєш?
Додано: Пон 06 гру, 2021 00:06
Додано: Пон 06 гру, 2021 00:16
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
ааа, ну-ну... потім знову ремонт з татом... я за цей час на вторинці вже 2 взяв і здав по 7,5 біля Києва... краще розкажи за що Долярчика блокнули пожиттєво?)))
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