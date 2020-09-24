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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 845846847848
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

хочеш сказати, що ти той скворешник за 7-ку здаєш?
kwon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 00:06

  kwon написав:хочеш сказати, що ти той скворешник за 7-ку здаєш?

Перечитай уважно хоч дві попередні сторінки!
Підказка - здача мого смарту через півроку ;) - але зараз можу його переуступити з наваром +10К$ :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 00:16

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

ааа, ну-ну... потім знову ремонт з татом... я за цей час на вторинці вже 2 взяв і здав по 7,5 біля Києва... краще розкажи за що Долярчика блокнули пожиттєво?)))
kwon
 
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