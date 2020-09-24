Співробітниця казала, що купили квартиру в Парусі, той, що навпроти Кінескопа, і що більше з новобудами не стала би зв'язуватись .
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Додано: Пон 06 гру, 2021 09:11
Додано: Пон 06 гру, 2021 09:14
А в кого выросли ЗП?! Хіба в ІТшніків які напряму на Захід працюють. Ну касирам в АТБ, ще по штуці накинули.
Додано: Вів 07 гру, 2021 17:24
Та ще є зазор для росту)) маю квартиру 70м, 4/6 прв., і/о, 2005року, у 2008 давали за неї 95, а я хотів 105. Зараз її ціна не більше 52.
У світі вважають, що економіка рухається циклічно і що «дно» економіки коли - зупинилось будівництво. Ні при кризі 2007-2008, ні при кризі 2015-2016 років у нас будова не стала. Тобто ми були далекі від краю і дійсного падіння. Можливо хтось пам’ятає як Іспанія, Португалія закрила будови і квартир. Продавались за безцінь. Весь світ про це гудів.
У Львові до «дна» далеко і мильна бульбашка ще має куди рости. Місто ще роками буде рости. Зараз це лише початок. Близькість до кордону суттєвий аргумент
Додано: Вів 07 гру, 2021 17:38
Раніше висміяв, але б я певно швидше взяв ніж смарт фіг зна де... єдиний мінус - перший поверх.
Але до грубки проведено газ (опалення пісне), тобто можна поставити котел і користуватись своїм опаленням, а замість грубки є ймовірність зробити камін. Утеплити підлогу + тепла підлога. Близькість до центру, більша площа. Ймовірно в двір можна ще на авто заїзжати. Перший поверх буде плюсом якщо ж електромобіль.
Додано: Вів 07 гру, 2021 21:55
Був у тому Парусi в двушцi, пiсля ремонту у приятеля. Так хвалився вiн, що у нього 6 сусiдiв на поверсi та новенький жк у хорошому районi. Недавно звонив та сказав, що продав ту квартиру за 69 000$ з дорогим дизайнерським ремонтом (долярик хоче продати недобудованого г_смарта за 24 000$ на Левандiвцi)
Зараз купив вiн у старому будинку вбиту, пiд ремонт таку саму по площi на Эфремова, i дуже розчарований тим Парусом, в якому проблем було купа, а з сусiдами можна було через стiнку розмовляти. Уявiть собi , що буде в будинку смартiв вiд, ще гiршого забудовника з 14 квартирами на поверсi, в убогому будинку на вiдшибi.
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