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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 847848849850>
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 09:11

  kwon написав:Може з драбини невдало впав коли шпалери клеїв... тому я за вторинку

Співробітниця казала, що купили квартиру в Парусі, той, що навпроти Кінескопа, і що більше з новобудами не стала би зв'язуватись .
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 09:14

  kwon написав:https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/fea/popit-na-kvartiri-vpav-ugodi-zrivayut-pokuptsi-vpali-u-stupor-cherez-velichezni-tsini.htm?_ga=2.25614589.1714233351.1638677229-1446283179.1638677229&_gl=1*9bms92*_ga*MTQ0NjI4MzE3OS4xNjM4Njc3MjI5*_ga_JBX3X27G7H*MTYzODY3NzIyOS4xLjEuMTYzODY4OTg3OC4w

А в кого выросли ЗП?! Хіба в ІТшніків які напряму на Захід працюють. Ну касирам в АТБ, ще по штуці накинули.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:24

  flyman написав:
  Успіх написав:
Це вже як в Києві, чи поки що дешевше.
Ринок рухається до падіння, бо далі вже нема куди рости.
Аннушка розлила масло (ФРС почав тейперінг і боротьбу з інфляцією, а не таргетування повної зайнятості). В понеділок цікаво побачити курс UAH/USD


Та ще є зазор для росту)) маю квартиру 70м, 4/6 прв., і/о, 2005року, у 2008 давали за неї 95, а я хотів 105. Зараз її ціна не більше 52.

У світі вважають, що економіка рухається циклічно і що «дно» економіки коли - зупинилось будівництво. Ні при кризі 2007-2008, ні при кризі 2015-2016 років у нас будова не стала. Тобто ми були далекі від краю і дійсного падіння. Можливо хтось пам’ятає як Іспанія, Португалія закрила будови і квартир. Продавались за безцінь. Весь світ про це гудів.

У Львові до «дна» далеко і мильна бульбашка ще має куди рости. Місто ще роками буде рости. Зараз це лише початок. Близькість до кордону суттєвий аргумент
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:38

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Як твій самозайнятий бізнес?

Планую з нього зробити хобі :D через півроку-рік-два!(тобто, працювати/займатись ним 3-4дні/тиждень)
  flyman написав:Хто купить твій смарт з доплатою +$10К тобі чистого навару?

Ну, 10К - думаю, що це максимум)) - а мінімум - 7К долярчиків за 1,5р - як з куща!©®™ :lol:
Чому?
Тому що, такі смарти, як буде мій через півроку(тобто, перед здачею) - на моменті коштують МІНІМУМ 24К!
От пруфи:
26м2 -26К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NjPba.html
24м2 - 24К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NriLx.html
27м2 - 27К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NpV9g.html

Коротше 1м2 - 1 штуцер долярчиків!

Тому, без форс-мажорів - все буде пучком!
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!©®™👍

Нафіга такі бабки платити за говнос март в іпенях Левандівки, якщо за такі самі гроші можна купити смарт на Бандери:
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh-1 ... f_rescored



Раніше висміяв, але б я певно швидше взяв ніж смарт фіг зна де... єдиний мінус - перший поверх.
Але до грубки проведено газ (опалення пісне), тобто можна поставити котел і користуватись своїм опаленням, а замість грубки є ймовірність зробити камін. Утеплити підлогу + тепла підлога. Близькість до центру, більша площа. Ймовірно в двір можна ще на авто заїзжати. Перший поверх буде плюсом якщо ж електромобіль.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:55

  Bolt написав:
  kwon написав:Може з драбини невдало впав коли шпалери клеїв... тому я за вторинку

Співробітниця казала, що купили квартиру в Парусі, той, що навпроти Кінескопа, і що більше з новобудами не стала би зв'язуватись .

Був у тому Парусi в двушцi, пiсля ремонту у приятеля. Так хвалився вiн, що у нього 6 сусiдiв на поверсi та новенький жк у хорошому районi. Недавно звонив та сказав, що продав ту квартиру за 69 000$ з дорогим дизайнерським ремонтом
Зараз купив вiн у старому будинку вбиту, пiд ремонт таку саму по площi на Эфремова, i дуже розчарований тим Парусом, в якому проблем було купа, а з сусiдами можна було через стiнку розмовляти. Уявiть собi :!: , що буде в жк смартiв вiд ще гiршого забудовника ніж парус, з 14 квартирами на поверсi, в убогому будинку на "відшибі". :?
P.S. Долярик хоче продати недобудованого г_смарта за 24 000$ на Левандiвцi :mrgreen:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:28

Зробив всіх разом!©)))

  roberto dark написав:з 14 квартирами на поверсi, в убогому будинку на "відшибі".
P.S. Долярик хоче продати недобудованого г_смарта за 24 000$ на Левандiвцi

1. 11 квартир на поверсі :lol:
2. Гарний будинок, який розташований "за 2 кроки" до польського кордону! :lol:
3. Так сусід продає за 27 000$ :lol:
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Концептуальний смарт! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:49

  Успіх написав:
  roberto dark написав:з 14 квартирами на поверсi, в убогому будинку на "відшибі".
P.S. Долярик хоче продати недобудованого г_смарта за 24 000$ на Левандiвцi

1. 11 квартир на поверсі :lol:
2. Гарний будинок, який розташований "за 2 кроки" до польського кордону! :lol:
3. Так сусід продає за 27 000$ :lol:
Зображення
Зображення
Концептуальний смарт! :lol:

Долярек, я тут пристрій один недавно продавав на ОЛХ( для будівництва), виставив ціну орієнтуючись на середню по іншим оголошенням, в кінцевому результаті продав з 40% дисконтом через три місяці.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:в кінцевому результаті продав

Ну це ж не був концептуальний смарт в НОВОМУ ЖК з безліччю плюшок і біля польського кордону! :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:29

  Успіх написав:
  Bolt написав:в кінцевому результаті продав

Ну це ж не був концептуальний смарт в НОВОМУ ЖК з безліччю плюшок і біля польського кордону! :lol: :lol: :lol:

Моя наступна хата, яку я збудую в Конопниці буде приблизно на 8 км ближча до кордону. Тож і вартість оренди буде відповідно більше.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:58

Bolt
Ні-ні, все має бути в межах міста Лева!
Крок за межі - і ціна вже не та! :lol:
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