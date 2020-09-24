Звичайно, ціни не ті що на Левандівці, але що поробиш?!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 гру, 2021 11:23
Звичайно, ціни не ті що на Левандівці, але що поробиш?!
Додано: Сер 08 гру, 2021 11:50
Нерухомість у Львові почала ПАДАТИ в ціні!
Попит на первинному ринку нерухомості в Україні до кінця цього року може впасти більш ніж на 30%
За даними асоціації, за листопад кількість операцій на первинному ринку у Києві впала на 35%, у Дніпрі зниження становило 30%, у Харкові та y Львові – до 27%. Ріелтори зазначають, що основною причиною такого стрімкого падіння є надто швидкі темпи подорожчання квадратного метра, що перевищило платоспроможні можливості більшості українців.
Додано: Сер 08 гру, 2021 11:57
Був би такий будинок на Левандівці, то треба було б множити цю цифру на 2!
Додано: Сер 08 гру, 2021 13:16
Думаю, що на оборот ділити. БО ціна нерухомості зворотно пропорційна квадрату віддалі до польського кордону.
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