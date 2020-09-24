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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 847848849850
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:23

  Успіх написав:Bolt
Ні-ні, все має бути в межах міста Лева!
Крок за межі - і ціна вже не та! :lol:

Звичайно, ціни не ті що на Левандівці, але що поробиш?! :(
https://flatfy.ua/uk/%D0%BF%D1%80%D0%BE ... 0%BE%D0%BD
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:50

Нерухомість у Львові почала ПАДАТИ в ціні!

Попит на первинному ринку нерухомості в Україні до кінця цього року може впасти більш ніж на 30%

За даними асоціації, за листопад кількість операцій на первинному ринку у Києві впала на 35%, у Дніпрі зниження становило 30%, у Харкові та y Львові – до 27%. Ріелтори зазначають, що основною причиною такого стрімкого падіння є надто швидкі темпи подорожчання квадратного метра, що перевищило платоспроможні можливості більшості українців.
https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/po ... 9b1DKOE95Y
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:57

  Bolt написав:
  Успіх написав:Bolt
Ні-ні, все має бути в межах міста Лева!
Крок за межі - і ціна вже не та! :lol:

Звичайно, ціни не ті що на Левандівці, але що поробиш?! :(
https://flatfy.ua/uk/%D0%BF%D1%80%D0%BE ... 0%BE%D0%BD


Був би такий будинок на Левандівці, то треба було б множити цю цифру на 2! :wink: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:16

  Успіх написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:Bolt
Ні-ні, все має бути в межах міста Лева!
Крок за межі - і ціна вже не та! :lol:

Звичайно, ціни не ті що на Левандівці, але що поробиш?! :(
https://flatfy.ua/uk/%D0%BF%D1%80%D0%BE ... 0%BE%D0%BD


Був би такий будинок на Левандівці, то треба було б множити цю цифру на 2! :wink: :mrgreen:

Думаю, що на оборот ділити. БО ціна нерухомості зворотно пропорційна квадрату віддалі до польського кордону.
Bolt
 
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