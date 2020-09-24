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Попит на первинному ринку нерухомості в Україні до кінця цього року може впасти більш ніж на 30%
За даними асоціації, за листопад кількість операцій на первинному ринку у Києві впала на 35%, у Дніпрі зниження становило 30%, у Харкові та y Львові – до 27%. Ріелтори зазначають, що основною причиною такого стрімкого падіння є надто швидкі темпи подорожчання квадратного метра, що перевищило платоспроможні можливості більшості українців. https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/po ... 9b1DKOE95Y
roberto dark написав:Попит на первинному ринку нерухомості в Україні до кінця цього року може впасти більш ніж на 30%
За даними асоціації, за листопад кількість операцій на первинному ринку у Києві впала на 35%, у Дніпрі зниження становило 30%, у Харкові та y Львові – до 27%. Ріелтори зазначають, що основною причиною такого стрімкого падіння є надто швидкі темпи подорожчання квадратного метра, що перевищило платоспроможні можливості більшості українців. https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/po ... 9b1DKOE95Y