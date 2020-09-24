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Попит на первинному ринку нерухомості в Україні до кінця цього року може впасти більш ніж на 30%
За даними асоціації, за листопад кількість операцій на первинному ринку у Києві впала на 35%, у Дніпрі зниження становило 30%, у Харкові та y Львові – до 27%. Ріелтори зазначають, що основною причиною такого стрімкого падіння є надто швидкі темпи подорожчання квадратного метра, що перевищило платоспроможні можливості більшості українців. https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/po ... 9b1DKOE95Y
roberto dark написав:Попит на первинному ринку нерухомості в Україні до кінця цього року може впасти більш ніж на 30%
За даними асоціації, за листопад кількість операцій на первинному ринку у Києві впала на 35%, у Дніпрі зниження становило 30%, у Харкові та y Львові – до 27%. Ріелтори зазначають, що основною причиною такого стрімкого падіння є надто швидкі темпи подорожчання квадратного метра, що перевищило платоспроможні можливості більшості українців. https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/po ... 9b1DKOE95Y
roberto dark написав:Попит на первинному ринку нерухомості в Україні до кінця цього року може впасти більш ніж на 30%
За даними асоціації, за листопад кількість операцій на первинному ринку у Києві впала на 35%, у Дніпрі зниження становило 30%, у Харкові та y Львові – до 27%. Ріелтори зазначають, що основною причиною такого стрімкого падіння є надто швидкі темпи подорожчання квадратного метра, що перевищило платоспроможні можливості більшості українців. https://nerukhomi.ua/ukr/news/ryinok/po ... 9b1DKOE95Y
Ага😂 впаде. По теорії так, а на практиці зовсім інша справа. У нас не діють нормальні закони «попиту та пропозиції». Тут ціни 2-3 роки шалено ростуть і ті що не вклались, гризуть себе, що програли і якщо є сигнал «бейджик дорожать» то це як сигнал бігти у відділи продаж в скуповувати різне ге.. головне, щоб вложити б ще по старих цінах. Чи хтось може заперечити? Ті що мають гроші (на складали) стільки разів вже втрачали, що не зочуть знову цього і відповідно якось тай спасаються. А недобросовісні забудівельники цим і користуються.