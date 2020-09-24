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Bolt написав:Бенза 6 кг/мес. Универ малой 30 кг/год. Сейчас на ортодонта малой один куй выложить надо будет.И тп. Так, что скирдование, как у Долярчика с 700 баксов ежемесячного дохода на новые смарты мне может только сниться
Так це ж цифра ПРИБЛИЗНА яку Успіх заробляє, а є ще копійчана зарплата дружини - ітого, пікнічкуємо на 1-1,2Куя/міс.!😁
vitaliian написав:Ну это он скирдует пока малые не выросли
Не лякайте!))) А то тут тільки думаєш сісти на пеньочок через декілька років і з'їсти пиріжочок)) - як знову треба вставати і бігти в колесі/барабані життя? Та ну його нах))) Треба своє життя час-від-часу корегувати трохи! )) А то так біжиш-біжиш... а там вимкнули світло і все)) ...темнота)) - вічна пам'ять А головне - не знаєш, коли саме те світло тобі вимкнуть? В 50-60-70-80 років? Чи вже через рік.... або завтра....👁️👁️
jump написав:Квартиранти в Україні вимагають знизити ціни на оренду через комуналку: як переглянуть вартість
В Україні з початком опалювального сезону орендарі почали звертатися до власників квартир із проханням знизити вартість оренди через великі витрати на комуналку
Пляяяяяя....- то вже той орендний бізнес стає схожим на якийсь чмошний!
Коротше, треба дивитись в сторону переуступки)) - а там перестрибувати в Шенген)) - то там вже можна і повноцінну однуху прихопити😀 Правда, щось на сайті не помітив тої ціни(нижче 400К) - а є тільки від 450К!
Правда, я б краще в Містечко Підзамче перестрибував🤗
Я теж думав підняти своїм оренду, але мене той штуцер-два не врятує, а втратити адекватних орендарів, котрі вчасно розраховуються, та здається підтримують житло в належному стані не хочеться. (Думаю дисконт до 30% від ринкової ціни витримаю)
Успіх написав:А то так біжиш-біжиш... а там вимкнули світло і все)) ...темнота)) - вічна пам'ять А головне - не знаєш, коли саме те світло тобі вимкнуть? В 50-60-70-80 років? Чи вже через рік.... або завтра....
«Тож не турбуйтеся і не кажіть: що нам їсти? чи що пити? або: у що одягтися? Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам» (Мф. 6:31,33).
все вірно! купуйте шенген і не думайте незабаром у ще одному комплексі буде файний розпродаж. Я Вам одразу дам знати причому ціна 385т. грн! У вас усе вийде і тенденція гарна: 450 тис - 400 тис і на погони 385 тис. продасте вдвіччі, а то й втриччі дорожче
чесно кажучи, інколи не зовсім добре враження складається про долярчика, в сенсі розумових здібностей і стає цікаво, чи людина свідомо ігнорує чи і правда не розуміє, що виставити на продаж пропозицію і продати це якби різні речі. перше, треба буде добряче постаратися, щоб взагалі продати та ще й там, де такого добра буде повно і ще й в такому районі. чай зараз не 06-08 роки. і друге, що ціна продажу після торгу відрізнятиметься від пропозиції, і часом навіть суттєво. але нє, людина наділа рожеві окуляри і віртуальні прибутки вже рахує. щоб часом реальних збитків (хоч би й навіть з врахуванням %% на депо) рахувати не прийшлося.