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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 853854855856
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 13:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:дитину привчити з малечі відповідально ставитися до себе та інших.
а ещё можно отдать ребенка на воспитание обезьянам. Вапше дёшево.
https://youtube.com/shorts/hMHL62rkE6o?feature=share
В отличии от репетитора обезьяна работает за еду...
https://youtube.com/shorts/VB_HXsi_PLE?feature=share
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 12 гру, 2021 14:34, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 13:52

  Успіх написав:
  Bolt написав:Бенза 6 кг/мес. Универ малой 30 кг/год. Сейчас на ортодонта малой один куй выложить надо будет.И тп. Так, что скирдование, как у Долярчика с 700 баксов ежемесячного дохода на новые смарты мне может только сниться

Так це ж цифра ПРИБЛИЗНА ;) яку Успіх заробляє, а є ще копійчана зарплата дружини :mrgreen: - ітого, пікнічкуємо на 1-1,2Куя/міс.!😁
  vitaliian написав:Ну это он скирдует пока малые не выросли

Не лякайте!)))
А то тут тільки думаєш сісти на пеньочок через декілька років і з'їсти пиріжочок)) - як знову треба вставати і бігти в колесі/барабані життя? :shock:
Та ну його нах)))
Треба своє життя час-від-часу корегувати трохи! ))
А то так біжиш-біжиш... а там вимкнули світло і все)) ...темнота)) - вічна пам'ять :mrgreen:
А головне - не знаєш, коли саме те світло тобі вимкнуть?
В 50-60-70-80 років?
Чи вже через рік.... або завтра....👁️👁️
  jump написав:Квартиранти в Україні вимагають знизити ціни на оренду через комуналку: як переглянуть вартість

В Україні з початком опалювального сезону орендарі почали звертатися до власників квартир із проханням знизити вартість оренди через великі витрати на комуналку

Пляяяяяя....- то вже той орендний бізнес стає схожим на якийсь чмошний!

Коротше, треба дивитись в сторону переуступки)) - а там перестрибувати в Шенген)) - то там вже можна і повноцінну однуху прихопити😀
Правда, щось на сайті не помітив тої ціни(нижче 400К) - а є тільки від 450К!

Правда, я б краще в Містечко Підзамче перестрибував🤗

Я теж думав підняти своїм оренду, але мене той штуцер-два не врятує, а втратити адекватних орендарів, котрі вчасно розраховуються, та здається підтримують житло в належному стані не хочеться. (Думаю дисконт до 30% від ринкової ціни витримаю)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:44

  Успіх написав:А то так біжиш-біжиш... а там вимкнули світло і все)) ...темнота)) - вічна пам'ять :mrgreen:
А головне - не знаєш, коли саме те світло тобі вимкнуть?
В 50-60-70-80 років?
Чи вже через рік.... або завтра....

«Тож не турбуйтеся і не кажіть: що нам їсти? чи що пити? або: у що одягтися? Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам» (Мф. 6:31,33).
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:57

  jump написав:
  Успіх написав:Ааааааа, страшно? :mrgreen:
Тож тремтіть і трЄпЄщіть! :lol: :mrgreen:
Це раз>>>
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =387209129
Це - два!
https://www.atlanta.ua/uk/lvov/object/1komnatnye/198438
І це - три!
https://www.atlanta.ua/uk/lvov/object/1komnatnye/193672


все вірно! купуйте шенген і не думайте
незабаром у ще одному комплексі буде файний розпродаж. Я Вам одразу дам знати
причому ціна 385т. грн! У вас усе вийде і тенденція гарна: 450 тис - 400 тис і на погони 385 тис.
продасте вдвіччі, а то й втриччі дорожче :wink:


чесно кажучи, інколи не зовсім добре враження складається про долярчика, в сенсі розумових здібностей :) і стає цікаво, чи людина свідомо ігнорує чи і правда не розуміє, що виставити на продаж пропозицію і продати це якби різні речі. перше, треба буде добряче постаратися, щоб взагалі продати та ще й там, де такого добра буде повно і ще й в такому районі. чай зараз не 06-08 роки. і друге, що ціна продажу після торгу відрізнятиметься від пропозиції, і часом навіть суттєво. але нє, людина наділа рожеві окуляри і віртуальні прибутки вже рахує. щоб часом реальних збитків (хоч би й навіть з врахуванням %% на депо) рахувати не прийшлося.
wild.tomcat
 
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