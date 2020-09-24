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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 855856857858>
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:28

Bolt Спасибо, в который раз убеждаюсь, что жильё должно быть обеспечено ОТ. Тем более, когда дети.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:29

  juristkostya написав:Bolt Спасибо, в который раз убеждаюсь, что жильё должно быть обеспечено ОТ. Тем более, когда дети.

Когда есть дети, нужно через дорогу от школы жить.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:34

  Bolt написав:
  juristkostya написав:Bolt Спасибо, в который раз убеждаюсь, что жильё должно быть обеспечено ОТ. Тем более, когда дети.

Когда есть дети, нужно через дорогу от школы жить.

н-ну-у-у... вряд ли получится жить через дорогу и от садика, и от школы, и от курсов английского, и от бассейна, и от института, и от ..... (подставляем дальше в меру фантазии). А вот в районе транспортной развязки - вполне реально.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:41

  juristkostya написав:
  Bolt написав:
  juristkostya написав:Bolt Спасибо, в который раз убеждаюсь, что жильё должно быть обеспечено ОТ. Тем более, когда дети.

Когда есть дети, нужно через дорогу от школы жить.

н-ну-у-у... вряд ли получится жить через дорогу и от садика, и от школы, и от курсов английского, и от бассейна, и от института, и от ..... (подставляем дальше в меру фантазии). А вот в районе транспортной развязки - вполне реально.

Я когда жил в центре, в пятнадцати минутах ходьбы от их будущей школы. возил их на другой конец Львова в садик. Думаю на бензин уже два Долярчиковых смарта ушло.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Я когда жил в центре, в пятнадцати минутах ходьбы от их будущей школы. возил их на другой конец Львова в садик.
вот видите...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:46

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  Bolt написав:Когда есть дети, нужно через дорогу от школы жить

  Bolt написав:Я когда жил в центре, в пятнадцати минутах ходьбы от их будущей школы. возил их на другой конец Львова в садик

#чотаржу☝️ :mrgreen: :lol:

А тепер дивимось на карту(підглянемо - де вже 2р. мешкає Успіх) ;)
Фіолетова стрілочка - 3хв до школи!
Жовта стрілочка - 2хв до садочку!
Транспортна розв'язка - чудова!
До базарчику, Сільпо, АТБ - 6хв!
Ще й ТРСК СПАРТАК під боком!
Зображення
...думаю, що багатьом тут відпали питання, чому раніше був "Долярчик", а став - Успіх! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍🏋️😀😁
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:49

Успіх
Лучше всего стандартные советские жилмассивы. Там всё продумано и всё рядом + адекватные дворы с зеленью.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:16

  Успіх написав:
  Bolt написав:Когда есть дети, нужно через дорогу от школы жить

  Bolt написав:Я когда жил в центре, в пятнадцати минутах ходьбы от их будущей школы. возил их на другой конец Львова в садик

#чотаржу☝️ :mrgreen: :lol:

А тепер дивимось на карту(підглянемо - де вже 2р. мешкає Успіх) ;)
Фіолетова стрілочка - 3хв до школи!
Жовта стрілочка - 2хв до садочку!
Транспортна розв'язка - чудова!
До базарчику, Сільпо, АТБ - 6хв!
Ще й ТРСК СПАРТАК під боком!
Зображення
...думаю, що багатьом тут відпали питання, чому раніше був "Долярчик", а став - Успіх! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍🏋️😀😁

Якщо не таємниця, скільки часу у вас займає добирання з Мазепи на роботу(на ринок Сихівський)?! :)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:43

Bolt
В першу чергу - я купив квартиру в такій локації, щоб було зручно дітям і дружині!
А сам, то вже можу і 45-50хв без заторів добиратись на роботу, дивлячись у дорозі повчальні відосики/слухаючи аудіокниги на ютубі :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:50

  Успіх написав:Bolt
В першу чергу - я купив квартиру в такій локації, щоб було зручно дітям і дружині!
А сам, то вже можу і 45-50хв без заторів добиратись на роботу, дивлячись у дорозі повчальні відосики/слухаючи аудіокниги на ютубі :mrgreen:


Виділена полоса громадського транспорту рулить 🙃
Bolt
 
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