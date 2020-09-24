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juristkostya написав:Bolt Спасибо, в который раз убеждаюсь, что жильё должно быть обеспечено ОТ. Тем более, когда дети.
Когда есть дети, нужно через дорогу от школы жить.
н-ну-у-у... вряд ли получится жить через дорогу и от садика, и от школы, и от курсов английского, и от бассейна, и от института, и от ..... (подставляем дальше в меру фантазии). А вот в районе транспортной развязки - вполне реально.
juristkostya написав:Bolt Спасибо, в который раз убеждаюсь, что жильё должно быть обеспечено ОТ. Тем более, когда дети.
Когда есть дети, нужно через дорогу от школы жить.
н-ну-у-у... вряд ли получится жить через дорогу и от садика, и от школы, и от курсов английского, и от бассейна, и от института, и от ..... (подставляем дальше в меру фантазии). А вот в районе транспортной развязки - вполне реально.
Я когда жил в центре, в пятнадцати минутах ходьбы от их будущей школы. возил их на другой конец Львова в садик. Думаю на бензин уже два Долярчиковых смарта ушло.
Bolt В першу чергу - я купив квартиру в такій локації, щоб було зручно дітям і дружині! А сам, то вже можу і 45-50хв без заторів добиратись на роботу, дивлячись у дорозі повчальні відосики/слухаючи аудіокниги на ютубі
Успіх написав:Bolt В першу чергу - я купив квартиру в такій локації, щоб було зручно дітям і дружині! А сам, то вже можу і 45-50хв без заторів добиратись на роботу, дивлячись у дорозі повчальні відосики/слухаючи аудіокниги на ютубі