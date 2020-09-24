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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 855856857858
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 00:00

пОсОн шов до Успіху

  Успіх написав:...думаю, що багатьом тут відпали питання, чому раніше був "Долярчик", а став - Успіх! :D

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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:05

  jump написав:
  Успіх написав:
  roberto dark написав:Це що за фейки? Долярек фотошопом зайнявся?))

Ааааааа, страшно? :mrgreen: :lol:
Тож тремтіть і трЄпЄщіть! :lol: :mrgreen:
Це раз>>>
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =387209129
Це - два!
https://www.atlanta.ua/uk/lvov/object/1komnatnye/198438
І це - три!
https://www.atlanta.ua/uk/lvov/object/1komnatnye/193672


все вірно! купуйте шенген і не думайте
незабаром у ще одному комплексі буде файний розпродаж. Я Вам одразу дам знати
причому ціна 385т. грн! У вас усе вийде і тенденція гарна: 450 тис - 400 тис і на погони 385 тис.
продасте вдвіччі, а то й втриччі дорожче :wink:


А по якій ціні продають у тих краях паркінги? Чи такого немає
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:31

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  vasilii написав:
  jump написав:[quote="53535Це що за фейки? Долярек фотошопом зайнявся?))

Ааааааа, страшно? :lol:
Тож тремтіть і трЄпЄщіть! :mrgreen:
Це раз>>>
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =387209129
Це - два!
https://www.atlanta.ua/uk/lvov/object/1komnatnye/198438
І це - три!
https://www.atlanta.ua/uk/lvov/object/1komnatnye/193672


все вірно! купуйте шенген і не думайте
незабаром у ще одному комплексі буде файний розпродаж. Я Вам одразу дам знати
причому ціна 385т. грн! У вас усе вийде і тенденція гарна: 450 тис - 400 тис і на погони 385 тис.
продасте вдвіччі, а то й втриччі дорожче :wink:[/quote]
---------


А по якій ціні продають у тих краях паркінги? Чи такого немає[/quote]
------

Слушне запитання))
В моєму будинку, де придбаний смарт - паркінг ще влітку був пА >>> :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 15:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх
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Повідомлень: 2214
З нами з: 18.03.21
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  #<1 ... 855856857858
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