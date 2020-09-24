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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 гру, 2021 00:00
пОсОн шов до Успіху
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:05
А по якій ціні продають у тих краях паркінги? Чи такого немає
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:31
За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©
все вірно! купуйте шенген і не думайте
незабаром у ще одному комплексі буде файний розпродаж. Я Вам одразу дам знати
причому ціна 385т. грн! У вас усе вийде і тенденція гарна: 450 тис - 400 тис і на погони 385 тис.
продасте вдвіччі, а то й втриччі дорожче [/quote]
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А по якій ціні продають у тих краях паркінги? Чи такого немає[/quote]
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Слушне запитання))
В моєму будинку, де придбаний смарт - паркінг ще влітку був пА >>>
Додано: Пон 13 гру, 2021 15:06
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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