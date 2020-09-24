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все вірно! купуйте шенген і не думайте незабаром у ще одному комплексі буде файний розпродаж. Я Вам одразу дам знати причому ціна 385т. грн! У вас усе вийде і тенденція гарна: 450 тис - 400 тис і на погони 385 тис. продасте вдвіччі, а то й втриччі дорожче
А по якій ціні продають у тих краях паркінги? Чи такого немає
все вірно! купуйте шенген і не думайте незабаром у ще одному комплексі буде файний розпродаж. Я Вам одразу дам знати причому ціна 385т. грн! У вас усе вийде і тенденція гарна: 450 тис - 400 тис і на погони 385 тис. продасте вдвіччі, а то й втриччі дорожче [/quote] ---------
А по якій ціні продають у тих краях паркінги? Чи такого немає[/quote] ------
Слушне запитання)) В моєму будинку, де придбаний смарт - паркінг ще влітку був пА >>>
все вірно! купуйте шенген і не думайте незабаром у ще одному комплексі буде файний розпродаж. Я Вам одразу дам знати причому ціна 385т. грн! У вас усе вийде і тенденція гарна: 450 тис - 400 тис і на погони 385 тис. продасте вдвіччі, а то й втриччі дорожче
---------
А по якій ціні продають у тих краях паркінги? Чи такого немає[/quote] ------
Слушне запитання)) В моєму будинку, де придбаний смарт - паркінг ще влітку був пА >>> [/quote] Якщо можна в приват про "файний розпродаж" і комплекс. Буду дуже вдячний, так як сам не львівський.
Успіх написав:Bolt В першу чергу - я купив квартиру в такій локації, щоб було зручно дітям і дружині! А сам, то вже можу і 45-50хв без заторів добиратись на роботу, дивлячись у дорозі повчальні відосики/слухаючи аудіокниги на ютубі ]
Виділена полоса громадського транспорту рулить 🙃
а це реально найшвидше, як не крути, хіба гвинтокрилом, але польоти над містом у нас не відрегульовані, читай - заборонені.