RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 855856857858
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 00:00

пОсОн шов до Успіху

  Успіх написав:...думаю, що багатьом тут відпали питання, чому раніше був "Долярчик", а став - Успіх! :D

Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29819
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2134 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:05

  jump написав:
  Успіх написав:
  roberto dark написав:Це що за фейки? Долярек фотошопом зайнявся?))

Ааааааа, страшно? :mrgreen: :lol:
Тож тремтіть і трЄпЄщіть! :lol: :mrgreen:
Це раз>>>
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =387209129
Це - два!
https://www.atlanta.ua/uk/lvov/object/1komnatnye/198438
І це - три!
https://www.atlanta.ua/uk/lvov/object/1komnatnye/193672


все вірно! купуйте шенген і не думайте
незабаром у ще одному комплексі буде файний розпродаж. Я Вам одразу дам знати
причому ціна 385т. грн! У вас усе вийде і тенденція гарна: 450 тис - 400 тис і на погони 385 тис.
продасте вдвіччі, а то й втриччі дорожче :wink:


А по якій ціні продають у тих краях паркінги? Чи такого немає
vasilii
 
Повідомлень: 50
З нами з: 30.05.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:31

За крок до РЕАЛЬНОГО перевороту думок!©

  vasilii написав:
  jump написав:[quote="53535Це що за фейки? Долярек фотошопом зайнявся?))

Ааааааа, страшно? :lol:
Тож тремтіть і трЄпЄщіть! :mrgreen:
Це раз>>>
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =387209129
Це - два!
https://www.atlanta.ua/uk/lvov/object/1komnatnye/198438
І це - три!
https://www.atlanta.ua/uk/lvov/object/1komnatnye/193672


все вірно! купуйте шенген і не думайте
незабаром у ще одному комплексі буде файний розпродаж. Я Вам одразу дам знати
причому ціна 385т. грн! У вас усе вийде і тенденція гарна: 450 тис - 400 тис і на погони 385 тис.
продасте вдвіччі, а то й втриччі дорожче :wink:[/quote]
---------


А по якій ціні продають у тих краях паркінги? Чи такого немає[/quote]
------

Слушне запитання))
В моєму будинку, де придбаний смарт - паркінг ще влітку був пА >>> :mrgreen:
Зображення
Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2218
З нами з: 18.03.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 15:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2218
З нами з: 18.03.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 17:05

  Успіх написав:
  vasilii написав:
  jump написав:[quote="53535Це що за фейки? Долярек фотошопом зайнявся?))

Ааааааа, страшно? :lol:
Тож тремтіть і трЄпЄщіть! :mrgreen:
Це раз>>>
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =387209129
Це - два!
https://www.atlanta.ua/uk/lvov/object/1komnatnye/198438
І це - три!
https://www.atlanta.ua/uk/lvov/object/1komnatnye/193672


все вірно! купуйте шенген і не думайте
незабаром у ще одному комплексі буде файний розпродаж. Я Вам одразу дам знати
причому ціна 385т. грн! У вас усе вийде і тенденція гарна: 450 тис - 400 тис і на погони 385 тис.
продасте вдвіччі, а то й втриччі дорожче :wink:

---------


А по якій ціні продають у тих краях паркінги? Чи такого немає[/quote]
------

Слушне запитання))
В моєму будинку, де придбаний смарт - паркінг ще влітку був пА >>> :mrgreen:
Зображення[/quote]
Якщо можна в приват про "файний розпродаж" і комплекс. Буду дуже вдячний, так як сам не львівський.
v_bodnar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 01.07.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:29

  Bolt написав:Можливо замісць АТБ там будуть якісь магазини преміум сегменту?! Близенько або Рукавичка 🙃

Це преміум? А як же тоді сільпо?
yama
 
Повідомлень: 4050
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8148 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:49

  Bolt написав:
  Успіх написав:Bolt
В першу чергу - я купив квартиру в такій локації, щоб було зручно дітям і дружині!
А сам, то вже можу і 45-50хв без заторів добиратись на роботу, дивлячись у дорозі повчальні відосики/слухаючи аудіокниги на ютубі :mrgreen:
]

Виділена полоса громадського транспорту рулить 🙃
а це реально найшвидше, як не крути, хіба гвинтокрилом, але польоти над містом у нас не відрегульовані, читай - заборонені.
yama
 
Повідомлень: 4050
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8148 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:06

yama а ещё лучше везде трамвай проложить. И убрать нах маршрутки которые своим количеством создают пробки и на узких дорогах воздух портят.
vitaliian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 9648
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2463 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 855856857858
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 423, 424, 425
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
4243 644078
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 07:37
flyman
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 15, 16, 17
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
161 30461
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 гру, 2021 19:59
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54074
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.