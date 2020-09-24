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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 856857858859
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:Перенимайте опыт


Вже в процесі.

https://tvoemisto.tv/news/pershyy_vzirets_elektrobusa_vyide_na_vulytsi_lvova_za_dva_misyatsi_125832.html

Не дуже швидко, звичайно (бюджет міста не стягує), але...
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...але бачу, що нам диктувати правила по екології - то легше боротись кульочками по 10коп )) - ніж дати нам кредити на електробуси ;)

п.с.
І ще - використані батареї можна звозити в Чорнобиль, зробивши ще 1 бетонний саркофаг для них ;)
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