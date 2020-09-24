Вже в процесі.
Не дуже швидко, звичайно (бюджет міста не стягує), але...
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Додано: Вів 14 гру, 2021 20:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Вже в процесі.
Не дуже швидко, звичайно (бюджет міста не стягує), але...
Додано: Вів 14 гру, 2021 20:42
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...але бачу, що нам диктувати правила по екології - то легше боротись кульочками по 10коп )) - ніж дати нам кредити на електробуси
п.с.
І ще - використані батареї можна звозити в Чорнобиль, зробивши ще 1 бетонний саркофаг для них
Додано: Вів 14 гру, 2021 22:59
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 15 гру, 2021 08:47
Слово "взирець" в данном контексте использовано явно безграмотно, а так, конечно, дело хорошее.
Додано: Сер 15 гру, 2021 09:28
juristkostya пару лет назад мне нужен был бусик 1-1,5 тонны для развозки небольшого количества товара , на олх на электротяге не было ни одного. Сегмент элекромаршруток в Украине абсолютно вакантный.
Додано: Сер 15 гру, 2021 09:45
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