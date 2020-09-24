vasilii написав:

Щодо питання чи варто робити ремонтчи ні, от вам виді і актуальні цифри: я є головою осбб і добре знаю що де і за що продається і дружу із багатьма ріелторами:Двохкімнатна 66 метрів:Вхід в бетон на 3 роки 43000Та сама, здача за 6-10 місяців 45000Така сама здана 47000 із комунікаціями та запущеним ліфтом.Тобто ціна питання 47-43=4тис.Хороший, добротний ремонт 10 (із врахованою роботою майстрів).А зараз є , що за пару годин після виставлення на продаж забирають за 62-63, а якщо хороший поверх, чи якісь, що вже щось хочуть купити, то останній і кутове купують за 65. Це піпєц, але це факт.Тобто, ваша мета- піти в магазин, доьре подумати, вибрати і замовити доставку. Можливо занести в хату і контролювати майстрів. Все і зверху біля 5 тис.Також суттєво, враховувати постійний «дорожай» усього. Вибирав в червні плитку 120*60 і була по 459грн з усіма знижками. Зараз 650. Це десть. Просто не мав часу через роботу і забив на покупки. Кухня 23 метри, тому різниця суттєва... зараз вже все потрібно купувати. Бо за 3-4 тижні буде + 25-30% на ціни всіх будматеріалів...ремонт вигідно робити і самому, якщо є час, поняття і можливість і робити, якщо є майстри, які швидко все зроблять. Швидко це 3-4 людини роблять за 3 місяці