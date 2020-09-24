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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 857858859860>
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:Перенимайте опыт


Вже в процесі.

https://tvoemisto.tv/news/pershyy_vzirets_elektrobusa_vyide_na_vulytsi_lvova_za_dva_misyatsi_125832.html

Не дуже швидко, звичайно (бюджет міста не стягує), але...
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...але бачу, що нам диктувати правила по екології - то легше боротись кульочками по 10коп )) - ніж дати нам кредити на електробуси ;)

п.с.
І ще - використані батареї можна звозити в Чорнобиль, зробивши ще 1 бетонний саркофаг для них ;)
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 08:47

  Coder написав:
  vitaliian написав:Перенимайте опыт


Вже в процесі.

https://tvoemisto.tv/news/pershyy_vzirets_elektrobusa_vyide_na_vulytsi_lvova_za_dva_misyatsi_125832.html

Не дуже швидко, звичайно (бюджет міста не стягує), але...

Слово "взирець" в данном контексте использовано явно безграмотно, а так, конечно, дело хорошее.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:28

juristkostya пару лет назад мне нужен был бусик 1-1,5 тонны для развозки небольшого количества товара , на олх на электротяге не было ни одного. Сегмент элекромаршруток в Украине абсолютно вакантный.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:45

  vitaliian написав: Сегмент элекромаршруток

Немножко смешной термин. Наличие электротяги не валяется критерием выбора пассажирского автобуса.

Чтобы появился такой "сегмент", надо, например, запретить ДВС въезд в центр города.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:58

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vasilii написав:
  Успіх написав:
  vasilii написав:Щодо питання чи варто робити ремонтчи ні, от вам виді і актуальні цифри: я є головою осбб і добре знаю що де і за що продається і дружу із багатьма ріелторами:

Двохкімнатна 66 метрів:
Вхід в бетон на 3 роки 43000
Та сама, здача за 6-10 місяців 45000
Така сама здана 47000 із комунікаціями та запущеним ліфтом.
Тобто ціна питання 47-43=4тис.
Хороший, добротний ремонт 10 (із врахованою роботою майстрів).
А зараз є , що за пару годин після виставлення на продаж забирають за 62-63, а якщо хороший поверх, чи якісь, що вже щось хочуть купити, то останній і кутове купують за 65. Це піпєц, але це факт.
Тобто, ваша мета- піти в магазин, доьре подумати, вибрати і замовити доставку. Можливо занести в хату і контролювати майстрів. Все і зверху біля 5 тис.

Також суттєво, враховувати постійний «дорожай» усього. Вибирав в червні плитку 120*60 і була по 459грн з усіма знижками. Зараз 650. Це десть. Просто не мав часу через роботу і забив на покупки. Кухня 23 метри, тому різниця суттєва... зараз вже все потрібно купувати. Бо за 3-4 тижні буде + 25-30% на ціни всіх будматеріалів...
ремонт вигідно робити і самому, якщо є час, поняття і можливість і робити, якщо є майстри, які швидко все зроблять. Швидко це 3-4 людини роблять за 3 місяці



Тобто, найкраще, купувати на котловані, тоді робити ремонт і продавати, і знову стрибати в котлован? :)
Орендою - не паритись, так?



Це самий кращий варіант. Є ризики, але воно того варте. Хотя постійно варто вивчати ринок і шукати можливо комусь потрібні ВЖЕ гроші і по нормальній ціні сьогодні продають. Такого досить є.

Але всі трублять, що в економі, чи комфорт-класі - НЕ вартує/не вигідно робити ремонт!
Ви теж такої думки?
Тобто, максимум, що я можу "вичавити" зі свого смарту з ремонтом в КОМФОРТ-КЛАСІ - так це кошти за матеріали і оплату майстрів?
І це буде в кращому випадку?
Чи, навпаки, - я, як мінімум, ці затрати відіб'ю легко, а швидше - ще й додаткових 1-2куя зароблю поверх усього?

Он, навіть, забудовник каже, що економ і комфорт-клас не вигідно продавати з ремонтом :roll:

А Ваша думка?
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:забудовник каже, що економ і комфорт-клас не вигідно продавати з ремонтом

Ага, покупатели бюджетного жилья придирчивы к стилю/дизайну. А вот в элитном сегменте возьмут любой ремонт "в нагрузку", им же пофиг, где жить.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:12

  juristkostya написав:
  Успіх написав:забудовник каже, що економ і комфорт-клас не вигідно продавати з ремонтом

Ага, покупатели бюджетного жилья придирчивы к стилю/дизайну. А вот в элитном сегменте возьмут любой ремонт "в нагрузку", им же пофиг, где жить.

Придирчивы и те и другие по крайней мере к арендным квартирам, в элитном жк с фонтанами, охраной, обилием магазинов иихореки может не понравится 16й этаж, при том что два новых лифта всегда работают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:15

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:забудовник каже, що економ і комфорт-клас не вигідно продавати з ремонтом

Ага, покупатели бюджетного жилья придирчивы к стилю/дизайну. А вот в элитном сегменте возьмут любой ремонт "в нагрузку", им же пофиг, где жить.

Придирчивы и те и другие по крайней мере к арендным квартирам, в элитном жк с фонтанами, охраной, обилием магазинов иихореки может не понравится 16й этаж, при том что два новых лифта всегда работают.

Просто, есть такое понятие "сарказм". Тут мой прокол, надо было сразу написать.
juristkostya
 
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