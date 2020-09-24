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vasilii написав:Щодо питання чи варто робити ремонтчи ні, от вам виді і актуальні цифри: я є головою осбб і добре знаю що де і за що продається і дружу із багатьма ріелторами:
Двохкімнатна 66 метрів: Вхід в бетон на 3 роки 43000 Та сама, здача за 6-10 місяців 45000 Така сама здана 47000 із комунікаціями та запущеним ліфтом. Тобто ціна питання 47-43=4тис. Хороший, добротний ремонт 10 (із врахованою роботою майстрів). А зараз є , що за пару годин після виставлення на продаж забирають за 62-63, а якщо хороший поверх, чи якісь, що вже щось хочуть купити, то останній і кутове купують за 65. Це піпєц, але це факт. Тобто, ваша мета- піти в магазин, доьре подумати, вибрати і замовити доставку. Можливо занести в хату і контролювати майстрів. Все і зверху біля 5 тис.
Також суттєво, враховувати постійний «дорожай» усього. Вибирав в червні плитку 120*60 і була по 459грн з усіма знижками. Зараз 650. Це десть. Просто не мав часу через роботу і забив на покупки. Кухня 23 метри, тому різниця суттєва... зараз вже все потрібно купувати. Бо за 3-4 тижні буде + 25-30% на ціни всіх будматеріалів... ремонт вигідно робити і самому, якщо є час, поняття і можливість і робити, якщо є майстри, які швидко все зроблять. Швидко це 3-4 людини роблять за 3 місяці
Тобто, найкраще, купувати на котловані, тоді робити ремонт і продавати, і знову стрибати в котлован? Орендою - не паритись, так?
Це самий кращий варіант. Є ризики, але воно того варте. Хотя постійно варто вивчати ринок і шукати можливо комусь потрібні ВЖЕ гроші і по нормальній ціні сьогодні продають. Такого досить є.
Але всі трублять, що в економі, чи комфорт-класі - НЕ вартує/не вигідно робити ремонт! Ви теж такої думки? Тобто, максимум, що я можу "вичавити" зі свого смарту з ремонтом в КОМФОРТ-КЛАСІ - так це кошти за матеріали і оплату майстрів? І це буде в кращому випадку? Чи, навпаки, - я, як мінімум, ці затрати відіб'ю легко, а швидше - ще й додаткових 1-2куя зароблю поверх усього?
Он, навіть, забудовник каже, що економ і комфорт-клас не вигідно продавати з ремонтом