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Успіх написав:забудовник каже, що економ і комфорт-клас не вигідно продавати з ремонтом
Ага, покупатели бюджетного жилья придирчивы к стилю/дизайну. А вот в элитном сегменте возьмут любой ремонт "в нагрузку", им же пофиг, где жить.
Так головне, що я теж так думаю, що "Є-літі" важче догодити Але те, що в економі і комфорті люди не хочуть переплачувати - це теж факт! Єдина надія/ставка на те, що пересічному буде зручніше придбати житло "заходь і живи", ніж ще півроку гратись з ремонтом!
Тому, тут не все так однозначно, як весь форум гудить, що ремонт буде в подарунок
Успіх Не в подарок а выброшенные деньги, у людей стало слишком переразвито чувство вкуса, от плитки не того цвета может прямо на просмотре стошнить. Поэтому делаем всё в белом, а дальше они сами красят в свои серобуромалиновые в зеленую полосочку. Плитку клеим на акриловый клей, который сниматся за пару часов без боя. Я на такой паркет клеил, он когда застывает становится резиновым.
vitaliian написав:Успіх Не в подарок а выброшенные деньги, у людей стало слишком переразвито чувство вкуса, от плитки не того цвета может прямо на просмотре стошнить. Поэтому делаем всё в белом, а дальше они сами красят в свои серобуромалиновые в зеленую полосочку. Плитку клеим на акриловый клей, который сниматся за пару часов без боя. Я на такой паркет клеил, он когда застывает становится резиновым.