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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 857858859860
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:43

  juristkostya написав:
  Успіх написав:забудовник каже, що економ і комфорт-клас не вигідно продавати з ремонтом

Ага, покупатели бюджетного жилья придирчивы к стилю/дизайну. А вот в элитном сегменте возьмут любой ремонт "в нагрузку", им же пофиг, где жить.

Так головне, що я теж так думаю, що "Є-літі" важче догодити :mrgreen:
Але те, що в економі і комфорті люди не хочуть переплачувати - це теж факт!
Єдина надія/ставка на те, що пересічному буде зручніше придбати житло "заходь і живи", ніж ще півроку гратись з ремонтом!

Тому, тут не все так однозначно, як весь форум гудить, що ремонт буде в подарунок :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:56

Успіх Не в подарок а выброшенные деньги, у людей стало слишком переразвито чувство вкуса, от плитки не того цвета может прямо на просмотре стошнить. Поэтому делаем всё в белом, а дальше они сами красят в свои серобуромалиновые в зеленую полосочку. Плитку клеим на акриловый клей, который сниматся за пару часов без боя. Я на такой паркет клеил, он когда застывает становится резиновым.

В качестве декора купите вот эту приблуду
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/derevya ... NgXuN.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:08

  vitaliian написав:Успіх Не в подарок а выброшенные деньги, у людей стало слишком переразвито чувство вкуса, от плитки не того цвета может прямо на просмотре стошнить. Поэтому делаем всё в белом, а дальше они сами красят в свои серобуромалиновые в зеленую полосочку. Плитку клеим на акриловый клей, который сниматся за пару часов без боя. Я на такой паркет клеил, он когда застывает становится резиновым.

В качестве декора купите вот эту приблуду
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/derevya ... NgXuN.html

Так я і зроблю такий ремонт, який буде дивитись "легко і невимушено" :D

А на рахунок того дере'яного сидіння...
Так за ці кошти можна ЦІЛИЙ унітаз купити! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А шо Львовяне,это что за комплекс и чего с ним не так,по таким ценам?? https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-deluxe-2 ... 0%BE%D0%B2 Вроде и до центра недалече. Затягують?? И переуступки есть.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:04

  osafly написав:А шо Львовяне,это что за комплекс и чего с ним не так,по таким ценам?? https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-deluxe-2 ... 0%BE%D0%B2 Вроде и до центра недалече. Затягують?? И переуступки есть.

Так це ж Підголоско - "3-тя дупа світу" :mrgreen: - ну і забудовник, наче, з ненайкращою репутацією...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ комерційну нерухомість!

А що скаже товариство про комерцію?
По якій ціні таке можна здати?

=
1.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nezhit ... NEafP.html
------
2.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... N9QIL.html
-----
3.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NtbPF.html
-----
4.Оце - наче, взагалі, супер за таку ціну і в такій локації!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NAldx.html
----
5.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nezhit ... NpM16.html
----
6. А це, хто хоче займатись ресторанним бізнесом - теж, наче, нічо так))
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodat ... LM62U.html
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