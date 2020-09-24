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Успіх написав:забудовник каже, що економ і комфорт-клас не вигідно продавати з ремонтом
Ага, покупатели бюджетного жилья придирчивы к стилю/дизайну. А вот в элитном сегменте возьмут любой ремонт "в нагрузку", им же пофиг, где жить.
Так головне, що я теж так думаю, що "Є-літі" важче догодити Але те, що в економі і комфорті люди не хочуть переплачувати - це теж факт! Єдина надія/ставка на те, що пересічному буде зручніше придбати житло "заходь і живи", ніж ще півроку гратись з ремонтом!
Тому, тут не все так однозначно, як весь форум гудить, що ремонт буде в подарунок
Успіх Не в подарок а выброшенные деньги, у людей стало слишком переразвито чувство вкуса, от плитки не того цвета может прямо на просмотре стошнить. Поэтому делаем всё в белом, а дальше они сами красят в свои серобуромалиновые в зеленую полосочку. Плитку клеим на акриловый клей, который сниматся за пару часов без боя. Я на такой паркет клеил, он когда застывает становится резиновым.
vitaliian написав:Успіх Не в подарок а выброшенные деньги, у людей стало слишком переразвито чувство вкуса, от плитки не того цвета может прямо на просмотре стошнить. Поэтому делаем всё в белом, а дальше они сами красят в свои серобуромалиновые в зеленую полосочку. Плитку клеим на акриловый клей, который сниматся за пару часов без боя. Я на такой паркет клеил, он когда застывает становится резиновым.
Успіх по первым двум чуть не обрыг..лся (извините за мой французский), может можно всё исправить ремонтом но видимо там надо ремонтировать всё начиная с фасада и парадного, чтоб когда арендаторы зайдут их желудки не вывернуло наружу. Или сдавать швее/ремонту обуви за 2500 грн. Во 2м варианте как раз удобно окно для приема заказов.
Третий вариант мне зашёл, с поправкой что не знаю локацию, что там есть на районе, какой бизнес можно заинтересовать. Но если сделать два входа с улицы получится два независимых помещения (одно без санузла) а два помещения можно сдать на 50% дороже, чем одно такой же площади.
Качество львовских помещений нагоняет тоску, обилие довоенного фонда, но было б неплохо если бы его иногда капиталили.
Успіх написав:От і я цю тему тут колись неодноразово піднімав - так казали, що цього року (чи, навіть, ще з минулого) - така фішка в місті Лева НЕпройде! Бо котловани подорожчали і немає в що перестрибувати...
А може, як добре придивитись, то ще є? ) Може б ми тут накидували різні варіанти і обговорювали їх?
Львів же у першій трійці-п'ятірці по привабливості новобудів/нерухомості? Що, не можна в нас так, як писав той фацет на київській гілці - що купив дві двушки 2р. тому пА 930$м2, тепер продав пА 1700$м2 - і перевклався, навіть, не в котлован, а вже у готовий каркас пА 1300$м2 з доставкою через 2р.? Тобто, він мацнув пА 400$ з кожного м2 за 2р - тобто, купивши дві двушки пА 60м2 кожна(може трохи і більшої площі, але заокруглимо до меншого - нехай ті зайві квадрати підуть на оплату податків/нотаріуса) - то разом 120м2 з наваром пА 400$м2 = 48 000$/2роки - тобто, 24 000$ чистого прибутку на рік 👍
Хоча, треба було і мати спочатку багато грошви(120м2 х 930$ = 111 600$) щоб купити дві двушки на котловані 🤔 А з цього випливає, що і мій смарт з початково-невеликою сумою(16К$), за рік дає прибутку 10К$! - Ну ладно, ладно - реальних 8К$! То на таку маленьку суму - це, взагалі, жир!👍
То ще раз - невже немає зараз котлованів по цілому Львову, щоб нормально перевкластись?
Та не все так просто. На 2 двушка ще потрібно мати гроші. Не всі мають і відповідно не всі так можуть похвалитись. Тисячі на одну кімнатку, свою, не можуть нашкрябати.
Успіх написав:vitaliian А 4 і 5 варіанти? (5-й не задорогий?)
4 пропустил да хорошо и дёшево, но если это подвал надо смотреть на вход (блукать с фонариком по коридорам бизнес не захочет) и на то где идут коммуникации.
Трубы старые, если забьется канализация всё потечёт в подвал. Так же надо мерять влажность, если плохой гидробарьер, грунтовые воды будут беспокоить вызывая плесень и неприятные запахи.
Это всё по фото не видно, у львовских хитрожпых продавцов не принято выкладывать в объявлении ни фасад ни парадное, наверное чтоб не пугать покупателя. А для коммерции это очень важно.
Ремонт в парадном вы делать не будете, если там покрашенный кирпич Аля совок или настенные росписи, такое помещение под бизнес не снимут. Что подумают клиенты? Должно быть все чисто отремонтировано и прилично.
В 5м варианте нету фото помещения, это как женится не глядя.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 17 гру, 2021 14:25, всього редагувалось 2 разів.