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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 858859860861
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:24

Bolt если не секрет куда вы основные деньги тратите (кроме еды и коммуналки это понятно).[/quote]
Бенза 6 кг/мес. Универ малой 30 кг/год. Сейчас на ортодонта малой один куй выложить надо будет.И тп. Так, что скирдование, как у Долярчика с 700 баксов ежемесячного дохода на новые смарты мне может только сниться.[/quote]
Ну это он скирдует пока малые не выросли.[/quote]
Во-во.У мну со следующего года начнётся подготовка меньшего к ЗНО, там ещё с двушка куе намечается на репетиторов.[/quote]


«Двушка куе на репетиторов»???

Вибачте, но ви подуріли?????

Дві штуки- це біля двох років платного навчання і ходиш як король. А «рвати сра.у» вибачте за вислів , заради того щоб попасти на державне, купа грошей на репетиторів, купа нервів і переживань дитини. І є ймовірність вилетіти... Навіщо вам то? Ви дійсно любите свою дитину щоб на таке відправляти.

Якщо медичний- то нех.. пхатись, якщо вже сама без репетиторів не тягне.
Хотя репетитори, то більш панти дітлахів і батьків.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:«Двушка куе на репетиторов»???

Вибачте, но ви подуріли?????
сейчас такое время за еду работать не хотят. Уборщица нашего осбб за 5 подъездов по 5 этажей уборка раз в неделю заломила ценник 8к. Народ в Вайбере возмущался, оборзела, обнаглели, ах..ела и тд. Но когда предложили недовольным найти уборщицу дешевле, все дружно заткнулись. Все же квалификации у репетитора по идее поболее.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 17 гру, 2021 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:31

vitaliian
Так ото-то, що якісь задрипані підвали з грибком, продають по конячих прайсах! :evil:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:35

  Успіх написав:vitaliian
Так ото-то, що якісь задрипані підвали з грибком, продають по конячих прайсах! :evil:

Коммерция не смарты, их сложно искать, если она приносит хозяину деньги, какой дурак продаст дёшево? Либо локация невостребованая, может грибок, ну ещё бывают закрытие бизнеса (хотя бизнес свои помещения старается не иметь) или срочно деньги на что то важное нужны. В идеале покупать помещение в комплекте с прирученным арендатором, который там сидит не менее года.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 17 гру, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:В 5м варианте нету фото помещения, это как женится не глядя.

Ой, перепрошую - мав на увазі - 6-й варіант
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:41

  Успіх написав:
  vitaliian написав:В 5м варианте нету фото помещения, это как женится не глядя.

Ой, перепрошую - мав на увазі - 6-й варіант

Курятник на арендованной земле... Про арендованную землю я вам 100 раз писал, это огромный риск, завтра аренду поднимут х5 и ваш бизнес накрылся. Думаете на хлебное место не будет желающих? Не знаю какие должны быть гарантии...

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Nw5Dv.html новострой шара

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NpZWT.html ваще бомба в Ирпене я бы его уже покупал .
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 17 гру, 2021 15:31, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:57

  Успіх написав:

Ааааааа, страшно? :lol:
Тож тремтіть і трЄпЄщіть! :mrgreen:
Це раз>>>
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =387209129
Це - два!
https://www.atlanta.ua/uk/lvov/object/1komnatnye/198438
І це - три!
https://www.atlanta.ua/uk/lvov/object/1komnatnye/193672[/quote]

все вірно! купуйте шенген і не думайте
незабаром у ще одному комплексі буде файний розпродаж. Я Вам одразу дам знати
причому ціна 385т. грн! У вас усе вийде і тенденція гарна: 450 тис - 400 тис і на погони 385 тис.
продасте вдвіччі, а то й втриччі дорожче :wink:[/quote]
---------


А по якій ціні продають у тих краях паркінги? Чи такого немає[/quote]
------

Слушне запитання))
В моєму будинку, де придбаний смарт - паркінг ще влітку був пА >>> :mrgreen:
Зображення[/quote]


12тис +/-. У нас так самої на додачу непродані паркомвсця забудівельник здає в оренду:
Шановні мешканці !
Вітаємо Вас із відкриттям паркінгу та пропонується Вам взяти в оренду паркомісце або придбати його. Отож, умови наступні: оренда - 150$ місяць 🔥🔥🔥( за умови розрахунку на рік вперед -120$), придбання - 12000$( можлива розтермінування ).
Рік назад вартість була 7.
vasilii
 
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