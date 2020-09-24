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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:03
vasilii почему вы еще не там?
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vitaliian
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:12
vitaliian написав: vasilii написав:
Хто все добре рахує, і купить собі миючий пилосос, то може і 30 тис мати на руки після податків за звичайний робочий день.
люди стали такие ленивые скоро нянек кормящих с ложечки будут нанимать.
Для ребёнка знаете, сколько нормальная няня стоит?
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Faceless
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:25
Faceless написав: vitaliian написав: vasilii написав:
Хто все добре рахує, і купить собі миючий пилосос, то може і 30 тис мати на руки після податків за звичайний робочий день.
люди стали такие ленивые скоро нянек кормящих с ложечки будут нанимать.
Для ребёнка знаете, сколько нормальная няня стоит?
10? 20? Не знаю
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vitaliian
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