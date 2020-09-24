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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 859860861862
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:03

vasilii почему вы еще не там?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

vitaliian написав:
  vasilii написав:Хто все добре рахує, і купить собі миючий пилосос, то може і 30 тис мати на руки після податків за звичайний робочий день.
люди стали такие ленивые скоро нянек кормящих с ложечки будут нанимать.
Для ребёнка знаете, сколько нормальная няня стоит? :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:57

Как вам идея?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/gotoviy ... Muors.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:46

  vasilii написав:Bolt если не секрет куда вы основные деньги тратите (кроме еды и коммуналки это понятно).

Бенза 6 кг/мес. Универ малой 30 кг/год. Сейчас на ортодонта малой один куй выложить надо будет.И тп. Так, что скирдование, как у Долярчика с 700 баксов ежемесячного дохода на новые смарты мне может только сниться.[/quote]
Ну это он скирдует пока малые не выросли.[/quote]
Во-во.У мну со следующего года начнётся подготовка меньшего к ЗНО, там ещё с двушка куе намечается на репетиторов.[/quote]


«Двушка куе на репетиторов»???

Вибачте, но ви подуріли?????

Дві штуки- це біля двох років платного навчання і ходиш як король. А «рвати сра.у» вибачте за вислів , заради того щоб попасти на державне, купа грошей на репетиторів, купа нервів і переживань дитини. І є ймовірність вилетіти... Навіщо вам то? Ви дійсно любите свою дитину щоб на таке відправляти.

Якщо медичний- то нех.. пхатись, якщо вже сама без репетиторів не тягне.
Хотя репетитори, то більш панти дітлахів і батьків.[/quote]
Та яке там державне, то щоб на комерцією хочаб нормальну запхати. Зара репетиторы норм гребуть, 150-200грн/година.Зара мало того, що діти і так вчитися не хочуть, та і ще вчитиля ніфіга не вчать. Тож мус приставояти репетитора, щось типа гувернера.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:51

Народ скіко Місто трав коштувало на котловані(в якому році) , і готове?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:та і ще вчитиля ніфіга не вчать

Ви хочете, щоб за зарплатню чуть вище мінімалки - ще й вчили? :shock: :mrgreen:
Буде з/п 1 куй(вже мовчу про 4куя від Зе ;) ) - от тоді щось і можна вимагати від вчителів!
А покищо - це все на рівні "безкоштовної медицини"! :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:02

  Успіх написав:
  Bolt написав:та і ще вчитиля ніфіга не вчать

Ви хочете, щоб за зарплатню чуть вище мінімалки - ще й вчили? :shock: :mrgreen:
Буде з/п 1 куй(вже мовчу про 4куя від Зе ;) ) - от тоді щось і можна вимагати від вчителів!
А покищо - це все на рівні "безкоштовної медицини"! :lol:

Долярек, я на роботу взагалі за 5200 хожу(брешу, їжджу, але та ЗП навіть не покриває моїх видатків на бензин) ) . І шось навіть роблю. Ще мушу 4 місяці потерпіти то неподобство, щоб стати на біржу і рік отримувати допомогу. (А вчителі взагалі жирують - десятку на руки мають)
Bolt
 
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