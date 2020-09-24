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Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:12
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:57
Как вам идея?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:46
Бенза 6 кг/мес. Универ малой 30 кг/год. Сейчас на ортодонта малой один куй выложить надо будет.И тп. Так, что скирдование, как у Долярчика с 700 баксов ежемесячного дохода на новые смарты мне может только сниться.[/quote]
Ну это он скирдует пока малые не выросли.[/quote]
Во-во.У мну со следующего года начнётся подготовка меньшего к ЗНО, там ещё с двушка куе намечается на репетиторов.[/quote]
«Двушка куе на репетиторов»???
Вибачте, но ви подуріли?????
Дві штуки- це біля двох років платного навчання і ходиш як король. А «рвати сра.у» вибачте за вислів , заради того щоб попасти на державне, купа грошей на репетиторів, купа нервів і переживань дитини. І є ймовірність вилетіти... Навіщо вам то? Ви дійсно любите свою дитину щоб на таке відправляти.
Якщо медичний- то нех.. пхатись, якщо вже сама без репетиторів не тягне.
Хотя репетитори, то більш панти дітлахів і батьків.[/quote]
Та яке там державне, то щоб на комерцією хочаб нормальну запхати. Зара репетиторы норм гребуть, 150-200грн/година.Зара мало того, що діти і так вчитися не хочуть, та і ще вчитиля ніфіга не вчать. Тож мус приставояти репетитора, щось типа гувернера.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:51
Народ скіко Місто трав коштувало на котловані(в якому році) , і готове?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:54
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:02
Долярек, я на роботу взагалі за 5200 хожу(брешу, їжджу, але та ЗП навіть не покриває моїх видатків на бензин) ) . І шось навіть роблю. Ще мушу 4 місяці потерпіти то неподобство, щоб стати на біржу і рік отримувати допомогу. (А вчителі взагалі жирують - десятку на руки мають)
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:16
Ні...ну Ваша дружина то вчить нормально. Ні?
Дешева приватна школа у Львові 92000 грн на рік - плата за навчання.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:30
Садок Золотий ключик, той, що був колись Пані Ганни, поки в неї його не віджали 8кг місяць.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:31
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
как бы потом не пришлось психику лечить от такой работы...
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