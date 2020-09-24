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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:40
vitaliian написав: Bolt написав:
на роботу взагалі за 5200 хожу(брешу, їжджу, але та ЗП навіть не покриває моїх видатків на бензин) ) . І шось навіть роблю. Ще мушу 4 місяці потерпіти то неподобство, щоб стати на біржу і рік отримувати допомогу. (А вчителі взагалі жирують - десятку на руки мають)
как бы потом не пришлось психику лечить от такой работы...
Главное начальник около сороковника искренне считает, что народ за такие бабки должен работать. Мну просто стажа немного надо нажить. 35 на полную пенсию и так уже не успею заработать, так хоть на минималку наскребу пятнашку. Тут полгода, потом на бирже пока бабки платят тоже стаж идёт.
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Bolt
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