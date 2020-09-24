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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:40
vitaliian написав: Bolt написав:
на роботу взагалі за 5200 хожу(брешу, їжджу, але та ЗП навіть не покриває моїх видатків на бензин) ) . І шось навіть роблю. Ще мушу 4 місяці потерпіти то неподобство, щоб стати на біржу і рік отримувати допомогу. (А вчителі взагалі жирують - десятку на руки мають)
как бы потом не пришлось психику лечить от такой работы...
Главное начальник около сороковника искренне считает, что народ за такие бабки должен работать. Мну просто стажа немного надо нажить. 35 на полную пенсию и так уже не успею заработать, так хоть на минималку наскребу пятнашку. Тут полгода, потом на бирже пока бабки платят тоже стаж идёт.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:08
Bolt написав:
Главное начальник около сороковника искренне считает, что народ за такие бабки должен работать
я бы этих людей принудительно лечил. Впрочем в начальники специально идиотов берут чтоб лишних вопросов не задавали. Тема старая.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:57
Bolt написав:
. (А вчителі взагалі жирують - десятку на руки мають)
Квесторе_поверніться написав:
Ні...ну Ваша дружина то вчить нормально. Ні?
Відповім вам обом >>>
Моя дружина вчить нормально, а отримує на руки 7К - хоч і має не найнижчу кваліфікацію(декілька разів якісь там вона проходила планові "навчання"/підвищення ступеня чогось там, - ну я в цьому не шарю, тому правильно не назву
)
Але і викладатися на всі 100 за 7К - особисто я - не бачу сенсу!
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Додано: Суб 18 гру, 2021 07:01
Успіх написав: Bolt написав:
. (А вчителі взагалі жирують - десятку на руки мають)
Квесторе_поверніться написав:
Ні...ну Ваша дружина то вчить нормально. Ні?
Відповім вам обом >>>
Моя дружина вчить нормально, а отримує на руки 7К - хоч і має не найнижчу кваліфікацію(декілька разів якісь там вона проходила планові "навчання"/підвищення ступеня чогось там, - ну я в цьому не шарю, тому правильно не назву
)
Але і викладатися на всі 100 за 7К - особисто я - не бачу сенсу!
Ну так, я теж по 8 годин не працюю, на 11 приїжджаю, трохи покреслив і в третій тікаю. Зара в квартиранта проводка згоріла, мусив між коробками з кімнати в коридор 2 м штроби бити, щоб замінити. Тепер, ще зашпаклювати треба, і не пам'ятаю чи фарба такого кольору з ремонта лишилася. (Думаю електрик за таку роботу з півтори штуки би взяв, як не більше)
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