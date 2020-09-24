|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:40
vitaliian написав: Bolt написав:
на роботу взагалі за 5200 хожу(брешу, їжджу, але та ЗП навіть не покриває моїх видатків на бензин) ) . І шось навіть роблю. Ще мушу 4 місяці потерпіти то неподобство, щоб стати на біржу і рік отримувати допомогу. (А вчителі взагалі жирують - десятку на руки мають)
как бы потом не пришлось психику лечить от такой работы...
Главное начальник около сороковника искренне считает, что народ за такие бабки должен работать. Мну просто стажа немного надо нажить. 35 на полную пенсию и так уже не успею заработать, так хоть на минималку наскребу пятнашку. Тут полгода, потом на бирже пока бабки платят тоже стаж идёт.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 981
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:08
Bolt написав:
Главное начальник около сороковника искренне считает, что народ за такие бабки должен работать
я бы этих людей принудительно лечил. Впрочем в начальники специально идиотов берут чтоб лишних вопросов не задавали. Тема старая.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9739
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1701 раз.
- Подякували: 2476 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:57
Bolt написав:
. (А вчителі взагалі жирують - десятку на руки мають)
Квесторе_поверніться написав:
Ні...ну Ваша дружина то вчить нормально. Ні?
Відповім вам обом >>>
Моя дружина вчить нормально, а отримує на руки 7К - хоч і має не найнижчу кваліфікацію(декілька разів якісь там вона проходила планові "навчання"/підвищення ступеня чогось там, - ну я в цьому не шарю, тому правильно не назву
)
Але і викладатися на всі 100 за 7К - особисто я - не бачу сенсу!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 гру, 2021 07:01
Успіх написав: Bolt написав:
. (А вчителі взагалі жирують - десятку на руки мають)
Квесторе_поверніться написав:
Ні...ну Ваша дружина то вчить нормально. Ні?
Відповім вам обом >>>
Моя дружина вчить нормально, а отримує на руки 7К - хоч і має не найнижчу кваліфікацію(декілька разів якісь там вона проходила планові "навчання"/підвищення ступеня чогось там, - ну я в цьому не шарю, тому правильно не назву
)
Але і викладатися на всі 100 за 7К - особисто я - не бачу сенсу!
Ну так, я теж по 8 годин не працюю, на 11 приїжджаю, трохи покреслив і в третій тікаю. Зара в квартиранта проводка згоріла, мусив між коробками з кімнати в коридор 2 м штроби бити, щоб замінити. Тепер, ще зашпаклювати треба, і не пам'ятаю чи фарба такого кольору з ремонта лишилася. (Думаю електрик за таку роботу з півтори штуки би взяв, як не більше)
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 981
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 гру, 2021 09:47
Bolt написав:
мусив між коробками з кімнати в коридор 2 м штроби бити, щоб замінити. Тепер, ще зашпаклювати треба, і не пам'ятаю чи фарба такого кольору з ремонта лишилася. (Думаю електрик за таку роботу з півтори штуки би взяв, як не більше)
Я от вже себе неодноразово ловив на думці, що тут(на форумі) всі(крім напевно, жартівника Ейрмакса) - самі роблять половину-більшу половину(або й повністю всю роботу) майстрів по ремонту квартир(и) - тому, наче, і виходить, що оренда, чи продаж квартир з ремонтом - трохи вигідна справа.
А от якщо повністю все повісити на чужих майстрів? Якщо повністю зробити в економ/комфорті ремонт майстрами на продаж - чи тут буде хоч якась вигода?
Чи та ж оренда?
Якщо на кожен "пчих"/кожну поломку резетки/змішувача/дверки тумбочки/шафи/туалетного бачка і т.п. - викликати майстра - на скільки тут вигода буде?
Напевно, реальних - 3-4% річних?
Що думаєте про це, панове?
(наголошую, що мова йде лише про економ/комфорт житло - НЕ еліт/люкс і т.п.)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 гру, 2021 13:21
Успіх написав: Bolt написав:
. (А вчителі взагалі жирують - десятку на руки мають)
Квесторе_поверніться написав:
Ні...ну Ваша дружина то вчить нормально. Ні?
Відповім вам обом >>>
Моя дружина вчить нормально, а отримує на руки 7К - хоч і має не найнижчу кваліфікацію(декілька разів якісь там вона проходила планові "навчання"/підвищення ступеня чогось там, - ну я в цьому не шарю, тому правильно не назву
)
Але і викладатися на всі 100 за 7К - особисто я - не бачу сенсу!
РОбота торгаша хіба повинна дорожче коштувати за роботу вчителя?
Вчитель працює з самим дорогим що в нас є, нашими дітьми.
А торгаш нічого не створює, контрабас перепродує і не хоче касового апарату мати.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 38198
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1914 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 гру, 2021 14:50
Квесторе_поверніться а торгаш может медикаменты продавать которые спасают жизни. Глупые параллели. На своих некоторых школьных учителей я бы в суд подал, за их инновационные методы по уничтожению личности школьника. Когда учителей массово начнут тягать по судам, может быть эта профессия вернет былую славу и снова станет уважаемой. Никчемные учителя как раз и убили престиж профессии.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9739
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1701 раз.
- Подякували: 2476 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 гру, 2021 14:58
Квесторе_поверніться написав:
РОбота торгаша хіба повинна дорожче коштувати за роботу вчителя?
Вчитель працює з самим дорогим що в нас є, нашими дітьми.
Так і я про це
Тому 1куй/міс - якраз би було нормально для вчителя!
Відповідно, тоді торгаш би стояв фінансово нижче вчителя!
Я тільки "за"!👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 гру, 2021 15:11
Квесторе_поверніться написав:
контрабас перепродує і не хоче касового апарату мати.
А контрабас, напевно, просто з неба торгашу у руки падає і через жодну митницю не переправляється?
І ніхто не проти касового! - якщо його розумно "внедрити"! Щоб дрібний підприємець не сушив голову, де взяти документи на 100500 різноманітних одиниць залишку товару і ще їх вбити в касовий...
Має бути ВСЕ ПРОСТО!
Простий термінал під'єднаний до податкової, яка слідкує за кожним пробиттям суми товару!
Тобто, щоб не вносити різні назви товару - а просто вносити суму/суми товару і все.
Нехай собі слідкують, скільки я "мУльйонів" за рік обертаю.
А щоб я мав на товар документи/походження товару - то нехай заставляють на митниці їх видавати, щоб вже на гуртівні він поступав з документами!
Ну не магічним же способом, товар появляється в дрібного підприємця!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2258
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 гру, 2021 15:23
vitaliian написав:
На своих некоторых школьных учителей я бы в суд подал, за их инновационные методы по уничтожению личности школьника.
А вчителі повинні засудити батьків, що не виховали своїх дітей...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29838
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2134 раз.
- Подякували: 2237 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|164
|31777
|
|
|4377
|661291
|
Суб 18 гру, 2021 13:57
Kripo
|
|241
|54196
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|