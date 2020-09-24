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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 861862863864
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:45

  Козак-характерник написав:
  vitaliian написав: На своих некоторых школьных учителей я бы в суд подал, за их инновационные методы по уничтожению личности школьника.

А вчителі повинні засудити батьків, що не виховали своїх дітей... :mrgreen:

Та ото ж - що є і вчителі-неадеквати, і учні, які посилають вчителів на юххх і виставляють ноги на парту!
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:02

  Козак-характерник написав:
  vitaliian написав: На своих некоторых школьных учителей я бы в суд подал, за их инновационные методы по уничтожению личности школьника.

А вчителі повинні засудити батьків, що не виховали своїх дітей... :mrgreen:

В идеале да и штаты что то такое продвигают уже, когда ребенок может пожаловаться на родителей в полицию и у родителей будут Реальные проблемы. На практике у учителя есть строгие регламенты, чего можно а чего нельзя, но поскольку наказать матерого учителя не просто эти регламенты часто игнорируются.

Даже не рассматривая несправедливые оценки из за личной неприязни к ребенку. А у родителя регламенты размытые, например физическое наказание применять или не применять? А если другое ничего не работает и ребенок ведёт себя вызывающе?

Некоторым детям нужна принудительная психотерапия и коррекция поведения, мало того что в нашей педагогике такое удовольствие платное, так ещё и родители принимают позиции "само пройдет" ну или скидывают всё на школу типа им платят пусть воспитывают. И нет системы применить к таким родителям меры, любой суд будет на их стороне потому что традиционно считается что родителям виднее как надо воспитывать ребенка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:10

  vitaliian написав:ВООБЩЕ ТОП фасад отдельный вход. Под любой бизнес.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NpZWT.html в Ирпене я бы его уже заавансировал.

И чем такое помещение топ? Метр углубление под землю - минус, фасад на закрытую парковку (минус) - проходняка точно не будет, а до тротуара по ходу далеко - и человек с улицы даже не заметит вывеску потенциального магазина. Вообще там непонятно, если ли в 21 веке по той улице тротуары?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:19

  BIGor написав:
  vitaliian написав:ВООБЩЕ ТОП фасад отдельный вход. Под любой бизнес.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NpZWT.html в Ирпене я бы его уже заавансировал.

И чем такое помещение топ? Метр углубление под землю - минус, фасад на закрытую парковку (минус) - проходняка точно не будет, а до тротуара по ходу далеко - и человек с улицы даже не заметит вывеску потенциального магазина. Вообще там непонятно, если ли в 21 веке по той улице тротуары?
там где проходняк там и цены другие, топ в плане удобства бизнесу, или думаете им 2-3й этаж лучше? Сколько вы видели магазинов в цоколе и на 2-3-4 этажах (без трц)?
vitaliian
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  #<1 ... 861862863864
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