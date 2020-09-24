Додано: Суб 18 гру, 2021 16:02

Козак-характерник написав: vitaliian написав: На своих некоторых школьных учителей я бы в суд подал, за их инновационные методы по уничтожению личности школьника. На своих некоторых школьных учителей я бы в суд подал, за их инновационные методы по уничтожению личности школьника.

А вчителі повинні засудити батьків, що не виховали своїх дітей... А вчителі повинні засудити батьків, що не виховали своїх дітей...

В идеале да и штаты что то такое продвигают уже, когда ребенок может пожаловаться на родителей в полицию и у родителей будут Реальные проблемы. На практике у учителя есть строгие регламенты, чего можно а чего нельзя, но поскольку наказать матерого учителя не просто эти регламенты часто игнорируются.Даже не рассматривая несправедливые оценки из за личной неприязни к ребенку. А у родителя регламенты размытые, например физическое наказание применять или не применять? А если другое ничего не работает и ребенок ведёт себя вызывающе?Некоторым детям нужна принудительная психотерапия и коррекция поведения, мало того что в нашей педагогике такое удовольствие платное, так ещё и родители принимают позиции "само пройдет" ну или скидывают всё на школу типа им платят пусть воспитывают. И нет системы применить к таким родителям меры, любой суд будет на их стороне потому что традиционно считается что родителям виднее как надо воспитывать ребенка.