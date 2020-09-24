Та ото ж - що є і вчителі-неадеквати, і учні, які посилають вчителів на юххх і виставляють ноги на парту!
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Додано: Суб 18 гру, 2021 15:45
Та ото ж - що є і вчителі-неадеквати, і учні, які посилають вчителів на юххх і виставляють ноги на парту!
Додано: Суб 18 гру, 2021 16:02
В идеале да и штаты что то такое продвигают уже, когда ребенок может пожаловаться на родителей в полицию и у родителей будут Реальные проблемы. На практике у учителя есть строгие регламенты, чего можно а чего нельзя, но поскольку наказать матерого учителя не просто эти регламенты часто игнорируются.
Даже не рассматривая несправедливые оценки из за личной неприязни к ребенку. А у родителя регламенты размытые, например физическое наказание применять или не применять? А если другое ничего не работает и ребенок ведёт себя вызывающе?
Некоторым детям нужна принудительная психотерапия и коррекция поведения, мало того что в нашей педагогике такое удовольствие платное, так ещё и родители принимают позиции "само пройдет" ну или скидывают всё на школу типа им платят пусть воспитывают. И нет системы применить к таким родителям меры, любой суд будет на их стороне потому что традиционно считается что родителям виднее как надо воспитывать ребенка.
Додано: Суб 18 гру, 2021 16:10
И чем такое помещение топ? Метр углубление под землю - минус, фасад на закрытую парковку (минус) - проходняка точно не будет, а до тротуара по ходу далеко - и человек с улицы даже не заметит вывеску потенциального магазина. Вообще там непонятно, если ли в 21 веке по той улице тротуары?
Додано: Суб 18 гру, 2021 16:19
там где проходняк там и цены другие, топ в плане удобства бизнесу, или думаете им 2-3й этаж лучше? Сколько вы видели магазинов в цоколе и на 2-3-4 этажах (без трц)?
Додано: Суб 18 гру, 2021 17:58
Ваши же слова о этом неликвиде.
Додано: Суб 18 гру, 2021 18:09
Україна – на 8 місці у світі за кількістю емігрантів
Україна посідає 8 місце у світі за кількістю міжнародних мігрантів українського походження, лише цього року країну покинули більш як 600 тисяч українців.
Джерело: дані Opendatabot , Офіс омбудсмана України у Facebook
Дослівно: "Загалом з 2011 по 2020 роки до країни не повернулися 2,6 млн громадян України. Судячи з показників 2021-го можна очікувати, що якщо у листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3,3 млн осіб".
Деталі: У першій половині 2010-х років Україну щорічно покидали близько 500 тисяч громадян. Ситуація трохи покращилася після 2014 року, проте країну все ще покидали понад 100 тисяч людей щороку.
Єдиним роком з позитивною статистикою став "коронавірусний" 2020-й, тоді через пандемію в Україну повернулося на 80 тисяч громадян більше, ніж покинуло країну.
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