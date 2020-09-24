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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 861862863864
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:45

  Козак-характерник написав:
  vitaliian написав: На своих некоторых школьных учителей я бы в суд подал, за их инновационные методы по уничтожению личности школьника.

А вчителі повинні засудити батьків, що не виховали своїх дітей... :mrgreen:

Та ото ж - що є і вчителі-неадеквати, і учні, які посилають вчителів на юххх і виставляють ноги на парту!
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:02

  Козак-характерник написав:
  vitaliian написав: На своих некоторых школьных учителей я бы в суд подал, за их инновационные методы по уничтожению личности школьника.

А вчителі повинні засудити батьків, що не виховали своїх дітей... :mrgreen:

В идеале да и штаты что то такое продвигают уже, когда ребенок может пожаловаться на родителей в полицию и у родителей будут Реальные проблемы. На практике у учителя есть строгие регламенты, чего можно а чего нельзя, но поскольку наказать матерого учителя не просто эти регламенты часто игнорируются.

Даже не рассматривая несправедливые оценки из за личной неприязни к ребенку. А у родителя регламенты размытые, например физическое наказание применять или не применять? А если другое ничего не работает и ребенок ведёт себя вызывающе?

Некоторым детям нужна принудительная психотерапия и коррекция поведения, мало того что в нашей педагогике такое удовольствие платное, так ещё и родители принимают позиции "само пройдет" ну или скидывают всё на школу типа им платят пусть воспитывают. И нет системы применить к таким родителям меры, любой суд будет на их стороне потому что традиционно считается что родителям виднее как надо воспитывать ребенка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:10

  vitaliian написав:ВООБЩЕ ТОП фасад отдельный вход. Под любой бизнес.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NpZWT.html в Ирпене я бы его уже заавансировал.

И чем такое помещение топ? Метр углубление под землю - минус, фасад на закрытую парковку (минус) - проходняка точно не будет, а до тротуара по ходу далеко - и человек с улицы даже не заметит вывеску потенциального магазина. Вообще там непонятно, если ли в 21 веке по той улице тротуары?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:19

  BIGor написав:
  vitaliian написав:ВООБЩЕ ТОП фасад отдельный вход. Под любой бизнес.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NpZWT.html в Ирпене я бы его уже заавансировал.

И чем такое помещение топ? Метр углубление под землю - минус, фасад на закрытую парковку (минус) - проходняка точно не будет, а до тротуара по ходу далеко - и человек с улицы даже не заметит вывеску потенциального магазина. Вообще там непонятно, если ли в 21 веке по той улице тротуары?
там где проходняк там и цены другие, топ в плане удобства бизнесу, или думаете им 2-3й этаж лучше? Сколько вы видели магазинов в цоколе и на 2-3-4 этажах (без трц)?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 17:58

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:ВООБЩЕ ТОП фасад отдельный вход. Под любой бизнес.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... NpZWT.html в Ирпене я бы его уже заавансировал.

И чем такое помещение топ? Метр углубление под землю - минус, фасад на закрытую парковку (минус) - проходняка точно не будет, а до тротуара по ходу далеко - и человек с улицы даже не заметит вывеску потенциального магазина. Вообще там непонятно, если ли в 21 веке по той улице тротуары?
там где проходняк там и цены другие, топ в плане удобства бизнесу, или думаете им 2-3й этаж лучше? Сколько вы видели магазинов в цоколе и на 2-3-4 этажах (без трц)?


ВООБЩЕ ТОП фасад отдельный вход. Под любой бизнес.

Ваши же слова о этом неликвиде.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 18:09

Україна – на 8 місці у світі за кількістю емігрантів

Україна посідає 8 місце у світі за кількістю міжнародних мігрантів українського походження, лише цього року країну покинули більш як 600 тисяч українців.

Джерело: дані Opendatabot , Офіс омбудсмана України у Facebook

Дослівно: "Загалом з 2011 по 2020 роки до країни не повернулися 2,6 млн громадян України. Судячи з показників 2021-го можна очікувати, що якщо у листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3,3 млн осіб".

Деталі: У першій половині 2010-х років Україну щорічно покидали близько 500 тисяч громадян. Ситуація трохи покращилася після 2014 року, проте країну все ще покидали понад 100 тисяч людей щороку.

Єдиним роком з позитивною статистикою став "коронавірусний" 2020-й, тоді через пандемію в Україну повернулося на 80 тисяч громадян більше, ніж покинуло країну.
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 23:23

  juristkostya написав:
  Успіх написав:забудовник каже, що економ і комфорт-клас не вигідно продавати з ремонтом

Ага, покупатели бюджетного жилья придирчивы к стилю/дизайну. А вот в элитном сегменте возьмут любой ремонт "в нагрузку", им же пофиг, где жить.

Воо ще не понимаю кто те лопухи которые покупают квартиры в муравейниках... Как там можно жить...
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 23:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  yama написав:Воо ще не понимаю кто те лопухи которые покупают квартиры в муравейниках...
ну, так себе аргумент...мне, допустим, непонятно, что можно смотреть в инстаграме. Тем не менее, там миллионы людей.
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 23:47

  juristkostya написав:
  yama написав:Воо ще не понимаю кто те лопухи которые покупают квартиры в муравейниках...
ну, так себе аргумент...мне, допустим, непонятно, что можно смотреть в инстаграме. Тем не менее, там миллионы людей.

Это соц сеть для молодых - раз, это крутая торговая площадка (маркетплейс типа пром.юа, ну ок, доска объявлений) опять таки для молодёжи -два . Ну и три в теории место для знакомства , читай та же соц сеть.
Сам там мемы смотрел потом пароль забыл , лень восстанавливать.
_--_-----------
По теме если кто то знает способы то не будет ими делиться, зачем плодить конкурентов. Если коротко бизнес модель живучая рабочая и я лично знаю живой работающий как модно говорить кейс, или проще говоря модель. Единственно пока не нашкреб на первый взнос. Просто надо мотреть чуть в сторону , не бояться работы и не надеяться на тской уж супер пасивный доход, а вот если превратить это в работу то очень даже хорошо все окупаеться и оплачивается и еще прилично сверху остаеться . Но за рабочие бизнес модели люди берут денежки за семинары, и я сам в шоке скептически относился к платным курсам в этой области, пока не встретил живой удачный пример где 4 или 5 квартир, из которых 2 в ипотеке. Вобщем покупайте профильные курсы у профи. Подсказка их не так много .
yama
 
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  #<1 ... 861862863864
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