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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 862863864865
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 00:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:Считайте что человейник та же соц сеть
не путайте развлечение с удовлетворением базовой материальной потребности.
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 00:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:Я знал одного человека который жил в общаге, хотя в том городе где он учился жили его родственники он мог бы жить у них, или снимать с кем то комнату, он сам говорил общага это весело, друзья подруги - все в одном месте , бухло, гитара, романтика
это не имеет отношения к мотивации семьи, покупающей/арендующей в муравейнике.
juristkostya
 
Повідомлень: 3911
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 862863864865
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