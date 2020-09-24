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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 гру, 2021 00:33
vitaliian написав:
Считайте что человейник та же соц сеть
не путайте развлечение с удовлетворением базовой материальной потребности.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 00:34
vitaliian написав:
Я знал одного человека который жил в общаге, хотя в том городе где он учился жили его родственники он мог бы жить у них, или снимать с кем то комнату, он сам говорил общага это весело, друзья подруги - все в одном месте , бухло, гитара, романтика
это не имеет отношения к мотивации семьи, покупающей/арендующей в муравейнике.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 08:16
juristkostya написав: vitaliian написав:
Считайте что человейник та же соц сеть
не путайте развлечение с удовлетворением базовой материальной потребности.
Прикольно когда вы меня учите психологии, "базовые потребности" сильно зависят от ценностей человека. Для кого то наркота базовая, для другого развлечения, для третьего секс, для четвертого деньги и тд. Потребности сами по себе не существуют, в какой то момент они осознаются и превращаются в мотивы. Старайтесь не писать о том чего не понимаете.
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