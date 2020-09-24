yama написав:

_--_-----------По теме если кто то знает способы то не будет ими делиться, зачем плодить конкурентов.. Единственно пока не нашкреб на первый взнос. Просто надо мотреть чуть в сторону , не бояться работы и не надеяться на тской уж супер пасивный доход, а вот если превратить это в работу то очень даже хорошо все окупаеться и оплачивается и еще прилично сверху остаеться . Но за рабочие бизнес модели люди берут денежки за семинары, и я сам в шоке скептически относился к платным курсам в этой области, пока не встретил живой удачный пример где 4 или 5 квартир, из которых 2 в ипотеке. Вобщем покупайте профильные курсы у профи. Подсказка их не так много .Шире смотреть, не пасивный доход, а бизнесИзвиняюсь вижу свои опечатки, пишу с смарфона трудно править.