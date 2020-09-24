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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 862863864865
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 00:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:Считайте что человейник та же соц сеть
не путайте развлечение с удовлетворением базовой материальной потребности.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 00:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:Я знал одного человека который жил в общаге, хотя в том городе где он учился жили его родственники он мог бы жить у них, или снимать с кем то комнату, он сам говорил общага это весело, друзья подруги - все в одном месте , бухло, гитара, романтика
это не имеет отношения к мотивации семьи, покупающей/арендующей в муравейнике.
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 08:16

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Считайте что человейник та же соц сеть
не путайте развлечение с удовлетворением базовой материальной потребности.

Прикольно когда вы меня учите психологии, "базовые потребности" сильно зависят от ценностей человека. Для кого то наркота базовая, для другого развлечения, для третьего секс, для четвертого деньги и тд. Потребности сами по себе не существуют, в какой то момент они осознаются и превращаются в мотивы. Старайтесь не писать о том чего не понимаете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 10:19

  Успіх написав:Я от вже себе неодноразово ловив на думці, що тут(на форумі) всі(крім напевно, жартівника Ейрмакса) - самі роблять половину-більшу половину(або й повністю всю роботу) майстрів по ремонту квартир(и) - тому, наче, і виходить, що оренда, чи продаж квартир з ремонтом - трохи вигідна справа.
А от якщо повністю все повісити на чужих майстрів? Якщо повністю зробити в економ/комфорті ремонт майстрами на продаж - чи тут буде хоч якась вигода?

Вопрос не в цене ремонта. Вопрос в том, что ремонт резко сужает круг потенциальных покупателей. Один хочет другую плитку, а кто-то даже стены хочет двигать - но в обоих случаях ваш ремонт им только во вред.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 10:20

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Считайте что человейник та же соц сеть
не путайте развлечение с удовлетворением базовой материальной потребности.

Прикольно когда вы меня учите психологии, "базовые потребности" сильно зависят от ценностей человека. Для кого то наркота базовая, для другого развлечения, для третьего секс, для четвертого деньги и тд. Потребности сами по себе не существуют, в какой то момент они осознаются и превращаются в мотивы. Старайтесь не писать о том чего не понимаете.

Действительно, крыша над головой и отопление зимой к базовым потребностям не относятся, как я мог забыть. Вот гитара - это да.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 10:37

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:РОбота торгаша хіба повинна дорожче коштувати за роботу вчителя?
Вчитель працює з самим дорогим що в нас є, нашими дітьми.

Так і я про це :)
Тому 1куй/міс - якраз би було нормально для вчителя!
Відповідно, тоді торгаш би стояв фінансово нижче вчителя!
Я тільки "за"!👍

Учитель ведь пойдет эту огромную з.п. тратить. И в конечном счёте, торгаш своё возьмёт, в убытке не останется :-)))))
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 10:39

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  yama написав:_--_-----------
По теме если кто то знает способы то не будет ими делиться, зачем плодить конкурентов. Если коротко бизнес модель живучая рабочая и я лично знаю живой работающий как модно говорить кейс, или проще говоря модель. Единственно пока не нашкреб на первый взнос. Просто надо мотреть чуть в сторону , не бояться работы и не надеяться на тской уж супер пасивный доход, а вот если превратить это в работу то очень даже хорошо все окупаеться и оплачивается и еще прилично сверху остаеться . Но за рабочие бизнес модели люди берут денежки за семинары, и я сам в шоке скептически относился к платным курсам в этой области, пока не встретил живой удачный пример где 4 или 5 квартир, из которых 2 в ипотеке. Вобщем покупайте профильные курсы у профи. Подсказка их не так много .
Шире смотреть, не пасивный доход, а бизнес
Извиняюсь вижу свои опечатки, пишу с смарфона трудно править.

Так не тримайте в собі, поділіться!© :mrgreen:

Правда, я на 100500% впевнений, що навіть, якщо б Ви розказали/поділились цим - особисто для мене "не буде нічого нового" ;)
1. Якщо мова йде про квартири на посутку(чи хостели) - так, тут заробити можна нормально, якщо цим ЖИТИ(в прямому і переносному значенні))
Але, особисто для мене, то це "дічайша діч")) якщо займатись цим самому!
А от, якщо все це доручити УК - то, напевно, тоді я б і погодився на такий бізнес.
2. Якщо мова йде про "ділення" квартир на менші для оренди - то це заїзджена тема, хоч досить цікава і я б нею при нагоді міг би зайнятись))
3. І, напевно, мова не йде про перепродаж квартир, так як було сказано про "4-5 квартир, 2 з яких в іпотеці."

п.с.
І трохи весело читати "покищо не нашкріб на перший внесок" :)

Якщо щось, то ми тут перших ~ 50 сторінок обжували цей "кейс" від а до я ;)
Тут >>> Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 11:02

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Я от вже себе неодноразово ловив на думці, що тут(на форумі) всі(крім напевно, жартівника Ейрмакса) - самі роблять половину-більшу половину(або й повністю всю роботу) майстрів по ремонту квартир(и) - тому, наче, і виходить, що оренда, чи продаж квартир з ремонтом - трохи вигідна справа.
А от якщо повністю все повісити на чужих майстрів? Якщо повністю зробити в економ/комфорті ремонт майстрами на продаж - чи тут буде хоч якась вигода?

Вопрос не в цене ремонта. Вопрос в том, что ремонт резко сужает круг потенциальных покупателей. Один хочет другую плитку, а кто-то даже стены хочет двигать - но в обоих случаях ваш ремонт им только во вред.

Але, є ще й такі, які хочуть "зайти і зразу жити", а не півроку робити ремонт, чи взагалі, лише по вечорах, мусолити ремонт 2 роки))

Правда, є й такі, що хочуть купити "готове під оренду", щоб зразу наступного дня здати - але такі точно рахуть свої гроші і за ремонт постараються не переплатити ;)
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