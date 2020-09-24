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vitaliian написав:Я знал одного человека который жил в общаге, хотя в том городе где он учился жили его родственники он мог бы жить у них, или снимать с кем то комнату, он сам говорил общага это весело, друзья подруги - все в одном месте , бухло, гитара, романтика
это не имеет отношения к мотивации семьи, покупающей/арендующей в муравейнике.
vitaliian написав:Считайте что человейник та же соц сеть
не путайте развлечение с удовлетворением базовой материальной потребности.
Прикольно когда вы меня учите психологии, "базовые потребности" сильно зависят от ценностей человека. Для кого то наркота базовая, для другого развлечения, для третьего секс, для четвертого деньги и тд. Потребности сами по себе не существуют, в какой то момент они осознаются и превращаются в мотивы. Старайтесь не писать о том чего не понимаете.
Успіх написав:Я от вже себе неодноразово ловив на думці, що тут(на форумі) всі(крім напевно, жартівника Ейрмакса) - самі роблять половину-більшу половину(або й повністю всю роботу) майстрів по ремонту квартир(и) - тому, наче, і виходить, що оренда, чи продаж квартир з ремонтом - трохи вигідна справа. А от якщо повністю все повісити на чужих майстрів? Якщо повністю зробити в економ/комфорті ремонт майстрами на продаж - чи тут буде хоч якась вигода?
Вопрос не в цене ремонта. Вопрос в том, что ремонт резко сужает круг потенциальных покупателей. Один хочет другую плитку, а кто-то даже стены хочет двигать - но в обоих случаях ваш ремонт им только во вред.
vitaliian написав:Считайте что человейник та же соц сеть
не путайте развлечение с удовлетворением базовой материальной потребности.
Прикольно когда вы меня учите психологии, "базовые потребности" сильно зависят от ценностей человека. Для кого то наркота базовая, для другого развлечения, для третьего секс, для четвертого деньги и тд. Потребности сами по себе не существуют, в какой то момент они осознаются и превращаются в мотивы. Старайтесь не писать о том чего не понимаете.
Действительно, крыша над головой и отопление зимой к базовым потребностям не относятся, как я мог забыть. Вот гитара - это да.
yama написав:_--_----------- По теме если кто то знает способы то не будет ими делиться, зачем плодить конкурентов. Если коротко бизнес модель живучая рабочая и я лично знаю живой работающий как модно говорить кейс, или проще говоря модель. Единственно пока не нашкреб на первый взнос. Просто надо мотреть чуть в сторону , не бояться работы и не надеяться на тской уж супер пасивный доход, а вот если превратить это в работу то очень даже хорошо все окупаеться и оплачивается и еще прилично сверху остаеться . Но за рабочие бизнес модели люди берут денежки за семинары, и я сам в шоке скептически относился к платным курсам в этой области, пока не встретил живой удачный пример где 4 или 5 квартир, из которых 2 в ипотеке. Вобщем покупайте профильные курсы у профи. Подсказка их не так много . Шире смотреть, не пасивный доход, а бизнес Извиняюсь вижу свои опечатки, пишу с смарфона трудно править.
Правда, я на 100500% впевнений, що навіть, якщо б Ви розказали/поділились цим - особисто для мене "не буде нічого нового" 1. Якщо мова йде про квартири на посутку(чи хостели) - так, тут заробити можна нормально, якщо цим ЖИТИ(в прямому і переносному значенні)) Але, особисто для мене, то це "дічайша діч")) якщо займатись цим самому! А от, якщо все це доручити УК - то, напевно, тоді я б і погодився на такий бізнес. 2. Якщо мова йде про "ділення" квартир на менші для оренди - то це заїзджена тема, хоч досить цікава і я б нею при нагоді міг би зайнятись)) 3. І, напевно, мова не йде про перепродаж квартир, так як було сказано про "4-5 квартир, 2 з яких в іпотеці."
п.с. І трохи весело читати "покищо не нашкріб на перший внесок"
Успіх написав:Я от вже себе неодноразово ловив на думці, що тут(на форумі) всі(крім напевно, жартівника Ейрмакса) - самі роблять половину-більшу половину(або й повністю всю роботу) майстрів по ремонту квартир(и) - тому, наче, і виходить, що оренда, чи продаж квартир з ремонтом - трохи вигідна справа. А от якщо повністю все повісити на чужих майстрів? Якщо повністю зробити в економ/комфорті ремонт майстрами на продаж - чи тут буде хоч якась вигода?
Вопрос не в цене ремонта. Вопрос в том, что ремонт резко сужает круг потенциальных покупателей. Один хочет другую плитку, а кто-то даже стены хочет двигать - но в обоих случаях ваш ремонт им только во вред.
Але, є ще й такі, які хочуть "зайти і зразу жити", а не півроку робити ремонт, чи взагалі, лише по вечорах, мусолити ремонт 2 роки))
Правда, є й такі, що хочуть купити "готове під оренду", щоб зразу наступного дня здати - але такі точно рахуть свої гроші і за ремонт постараються не переплатити
Успіх написав:, є й такі, що хочуть купити "готове під оренду", щоб зразу наступного дня здати - але такі точно рахуть свої гроші і за ремонт постараються не переплатити
думаю здесь три разные аудитории 1. Которым нет времени заниматься ремонтом например одинокие волчицы, будет она бегать по бригадам потом по эпицентрам, контролировать качество сантехнических работ.. 2. Которым пофигу им нужна квартира в этой локации, они её купят с ремонтом или без (по разным прайсам конечно). 3. Которые хотят сэкономить, это самые геморройные, покупая без ремонта они думают что "кум всё сделает за 5 копеек", а покупая с ремонтом торгуются до потери пульса, пока не поймут что ремонт делать реально дороже. До сих пор встречаются индивиды которые думают что ремонт это две бабы с вениками которые и штукатурки и красят почти забесплатно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 19 гру, 2021 12:10, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:, крыша над головой и отопление зимой к базовым потребностям не относятся, как я мог забыть. Вот гитара - это да.
мало случаев когда продавали квартиру а деньги тю тю? Потом шатались по родственникам, любовницам, и ТД Если вы опираетесь на теорию Маслоу она давно не актуальна и никогда таковой не была.
Базовые потребности те которые человек сам осознает. Да для кого-то гитара. Могут быть любые варианты даже самые нелепые. По вашему подростки сбегают из дома, следуя какой базовой потребности, крыши над головой? Их уводят другие потребности не менее "базовые".