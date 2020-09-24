RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 863864865866
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:11

vitaliian
Коротше, всюди великі ставки йдуть на "самотніх вовчиць" :mrgreen:
Що по оренді, а що на продаж...
От і намальовується основна ЦА мого концептуального... :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2271
З нами з: 18.03.21
Подякував: 69 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:14

Успіх это логично любой мужик сам может нарисовать себе смарт не хуже вашего, если он не алкаш и не профессор. Зачем ему ваш? Есть правда альфонсы но они не покупатели, а вроде собачки декоративной. И студенты недоросли которым жилье на 30 летие покупают родители.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9751
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1705 раз.
Подякували: 2477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:51

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:, крыша над головой и отопление зимой к базовым потребностям не относятся, как я мог забыть. Вот гитара - это да.
мало случаев когда продавали квартиру а деньги тю тю? Потом шатались по родственникам, любовницам, и ТД Если вы опираетесь на теорию Маслоу она давно не актуальна и никогда таковой не была.

Базовые потребности те которые человек сам осознает. Да для кого-то гитара. Могут быть любые варианты даже самые нелепые. По вашему подростки сбегают из дома, следуя какой базовой потребности, крыши над головой? Их уводят другие потребности не менее "базовые".

Вот например блогер умер от голодания, как вы думаете какие у него были базовые потребности?
https://www.google.com/amp/s/tengrinews ... 36390/amp/

Не подменяйте тему. Мы говорим о людях, которые заработали на квартиру. И купили её.
Значит, для них это ценность.

Ценили бы "колхоз" - жили бы в общаге или, там, с родителями.
juristkostya
 
Повідомлень: 3915
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:И студенты недоросли которым жилье на 30 летие покупают родители.

Ну от.
І зовсім інша річ "самотня вовчиця" в 30 років, яка вже може собі дозволити смарт і не один! ;) :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2271
З нами з: 18.03.21
Подякував: 69 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 863864865866
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 437, 438, 439
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
4387 663187
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 гру, 2021 10:32
bobo
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 15, 16, 17
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
164 32020
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 16:14
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.