vitaliian
Коротше, всюди великі ставки йдуть на "самотніх вовчиць"
Що по оренді, а що на продаж...
От і намальовується основна ЦА мого концептуального...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:11
vitaliian
Коротше, всюди великі ставки йдуть на "самотніх вовчиць"
Що по оренді, а що на продаж...
От і намальовується основна ЦА мого концептуального...
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:14
Успіх это логично любой мужик сам может нарисовать себе смарт не хуже вашего, если он не алкаш и не профессор. Зачем ему ваш? Есть правда альфонсы но они не покупатели, а вроде собачки декоративной. И студенты недоросли которым жилье на 30 летие покупают родители.
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:51
Не подменяйте тему. Мы говорим о людях, которые заработали на квартиру. И купили её.
Значит, для них это ценность.
Ценили бы "колхоз" - жили бы в общаге или, там, с родителями.
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:59
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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