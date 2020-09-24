vitaliian
Коротше, всюди великі ставки йдуть на "самотніх вовчиць"
Що по оренді, а що на продаж...
От і намальовується основна ЦА мого концептуального...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:11
vitaliian
Коротше, всюди великі ставки йдуть на "самотніх вовчиць"
Що по оренді, а що на продаж...
От і намальовується основна ЦА мого концептуального...
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:14
Успіх это логично любой мужик сам может нарисовать себе смарт не хуже вашего, если он не алкаш и не профессор. Зачем ему ваш? Есть правда альфонсы но они не покупатели, а вроде собачки декоративной. И студенты недоросли которым жилье на 30 летие покупают родители.
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:51
Не подменяйте тему. Мы говорим о людях, которые заработали на квартиру. И купили её.
Значит, для них это ценность.
Ценили бы "колхоз" - жили бы в общаге или, там, с родителями.
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:59
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:13
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
вариантов покупки квартиры больше чем "заработали - купили", что то продали (бизнес, землю, золото, бриллианты) - купили квартиру, наследство, развод с разменом (такие сделки очень срочные поэтому подгребается любой неликвид хоть 45этаж в человейнике), родители купили, любовницам иногда покупают, ещё выбирают "на что денег хватило".
Если сами заработали и купили то да это отдельная аудитория, для которых работа, семья, квартира "базовые" (лучше говорить осознанные) ценности. Но их не большинство.
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:23
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
И каких же большинство?
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:33
Faceless Ынвесторы, мой знакомый застройщик (несколько 9ти этажек сданных и заселенных) говорит что примерно 40% квартир принадлежат нескольким людям и сдаются.
Он же говорил что когда начинается новая стройка 50% квартир выкупается сразу и ему уже нет смысла остальное продавать по котлованной цене, этих денег уже хватает на достройку, если Прорабы не раскрадут.
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:58
И снова эта нелепая попытка подменить тему.
Жилье покупается ради жилья, а не ради общения. Даже если это квартира в многоквартирном доме
Додано: Нед 19 гру, 2021 14:20
juristkostya теперь тему подменяете вы, ради общения никто квартир не покупает, кто любит это дело Тот в человейнике увидит возможность найти новых "друзей" (в моем жк несколько семей сдружились на почве шашлыка и волейбола, постоянно летом зависают в альтанке с мангалом, одни и те же, редко когда кто то другой зависнет)
А кто не любит общение 5 раз подумает ему в человейник или в загородный дом ехать жить. Я например стал уставать от обилия соседей и хочу в таунхаус. Человейники на 700 квартир даже в теории не рассматриваю. Но 1-2 соседа с авто это неплохо, когда то ты выручишь, когда-то тебя
Додано: Нед 19 гру, 2021 14:33
І все ж таки - люди заробляють на такому бізнесі!
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