RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 863864865866
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:11

vitaliian
Коротше, всюди великі ставки йдуть на "самотніх вовчиць" :mrgreen:
Що по оренді, а що на продаж...
От і намальовується основна ЦА мого концептуального... :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 18.03.21
Подякував: 69 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:14

Успіх это логично любой мужик сам может нарисовать себе смарт не хуже вашего, если он не алкаш и не профессор. Зачем ему ваш? Есть правда альфонсы но они не покупатели, а вроде собачки декоративной. И студенты недоросли которым жилье на 30 летие покупают родители.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9756
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1705 раз.
Подякували: 2477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:51

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:, крыша над головой и отопление зимой к базовым потребностям не относятся, как я мог забыть. Вот гитара - это да.
мало случаев когда продавали квартиру а деньги тю тю? Потом шатались по родственникам, любовницам, и ТД Если вы опираетесь на теорию Маслоу она давно не актуальна и никогда таковой не была.

Базовые потребности те которые человек сам осознает. Да для кого-то гитара. Могут быть любые варианты даже самые нелепые. По вашему подростки сбегают из дома, следуя какой базовой потребности, крыши над головой? Их уводят другие потребности не менее "базовые".

Вот например блогер умер от голодания, как вы думаете какие у него были базовые потребности?
https://www.google.com/amp/s/tengrinews ... 36390/amp/

Не подменяйте тему. Мы говорим о людях, которые заработали на квартиру. И купили её.
Значит, для них это ценность.

Ценили бы "колхоз" - жили бы в общаге или, там, с родителями.
juristkostya
 
Повідомлень: 3916
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:И студенты недоросли которым жилье на 30 летие покупают родители.

Ну от.
І зовсім інша річ "самотня вовчиця" в 30 років, яка вже може собі дозволити смарт і не один! ;) :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 18.03.21
Подякував: 69 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:Мы говорим о людях, которые заработали на квартиру. И купили её.
вариантов покупки квартиры больше чем "заработали - купили", что то продали (бизнес, землю, золото, бриллианты) - купили квартиру, наследство, развод с разменом (такие сделки очень срочные поэтому подгребается любой неликвид хоть 45этаж в человейнике), родители купили, любовницам иногда покупают, ещё выбирают "на что денег хватило".

Если сами заработали и купили то да это отдельная аудитория, для которых работа, семья, квартира "базовые" (лучше говорить осознанные) ценности. Но их не большинство.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9756
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1705 раз.
Подякували: 2477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

vitaliian написав:
  juristkostya написав:Мы говорим о людях, которые заработали на квартиру. И купили её.
вариантов покупки квартиры больше чем "заработали - купили", что то продали (бизнес, землю, золото, бриллианты) - купили квартиру, наследство, развод с разменом (такие сделки очень срочные поэтому подгребается любой неликвид хоть 45этаж в человейнике), родители купили, любовницам иногда покупают, ещё выбирают "на что денег хватило".

Если сами заработали и купили то да это отдельная аудитория, для которых работа, семья, квартира "базовые" (лучше говорить осознанные) ценности. Но их не большинство.
И каких же большинство?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30679
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1299 раз.
Подякували: 7370 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:33

Faceless Ынвесторы, мой знакомый застройщик (несколько 9ти этажек сданных и заселенных) говорит что примерно 40% квартир принадлежат нескольким людям и сдаются.

Он же говорил что когда начинается новая стройка 50% квартир выкупается сразу и ему уже нет смысла остальное продавать по котлованной цене, этих денег уже хватает на достройку, если Прорабы не раскрадут.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9756
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1705 раз.
Подякували: 2477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:58

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Мы говорим о людях, которые заработали на квартиру. И купили её.
вариантов покупки квартиры больше чем "заработали - купили", что то продали (бизнес, землю, золото, бриллианты) - купили квартиру, наследство, развод с разменом (такие сделки очень срочные поэтому подгребается любой неликвид хоть 45этаж в человейнике), родители купили, любовницам иногда покупают, ещё выбирают "на что денег хватило".

Если сами заработали и купили то да это отдельная аудитория, для которых работа, семья, квартира "базовые" (лучше говорить осознанные) ценности. Но их не большинство.

И снова эта нелепая попытка подменить тему.
Жилье покупается ради жилья, а не ради общения. Даже если это квартира в многоквартирном доме
juristkostya
 
Повідомлень: 3916
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 14:20

juristkostya теперь тему подменяете вы, ради общения никто квартир не покупает, кто любит это дело Тот в человейнике увидит возможность найти новых "друзей" (в моем жк несколько семей сдружились на почве шашлыка и волейбола, постоянно летом зависают в альтанке с мангалом, одни и те же, редко когда кто то другой зависнет)

А кто не любит общение 5 раз подумает ему в человейник или в загородный дом ехать жить. Я например стал уставать от обилия соседей и хочу в таунхаус. Человейники на 700 квартир даже в теории не рассматриваю. Но 1-2 соседа с авто это неплохо, когда то ты выручишь, когда-то тебя
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9756
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1705 раз.
Подякували: 2477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 14:33

І все ж таки - люди заробляють на такому бізнесі!

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2272
З нами з: 18.03.21
Подякував: 69 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 863864865866
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 437, 438, 439
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
4388 663378
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 гру, 2021 13:53
akurt
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 15, 16, 17
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
164 32043
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 16:14
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34999)
19.12.2021 14:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.