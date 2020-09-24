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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 864865866867
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:Считайте что человейник та же соц сеть,

  vitaliian написав: ради общения никто квартир не покупает,

Вы там внутри своей головы пока подискутируйте. А завтра расскажете, к какому консенсусу пришли.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:49

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Считайте что человейник та же соц сеть,

  vitaliian написав: ради общения никто квартир не покупает,

Вы там внутри своей головы пока подискутируйте. А завтра расскажете, к какому консенсусу пришли.

Только в очень искаженном сознании из одного следует другое. С моей стороны фразы что "покупают ради общения" не было, при этом это не отменяет того что человейник та же соц.сеть (с точки зрения потенциальной доступности большого количества людей для коммуникации).

Больше с вами не о чем общаться, извините что начал, всего хорошего.
vitaliian
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  #<1 ... 864865866867
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