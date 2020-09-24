Вы там внутри своей головы пока подискутируйте. А завтра расскажете, к какому консенсусу пришли.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 гру, 2021 18:29
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 19 гру, 2021 19:49
Только в очень искаженном сознании из одного следует другое. С моей стороны фразы что "покупают ради общения" не было, при этом это не отменяет того что человейник та же соц.сеть (с точки зрения потенциальной доступности большого количества людей для коммуникации).
Больше с вами не о чем общаться, извините что начал, всего хорошего.
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