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vitaliian написав:Считайте что человейник та же соц сеть,
vitaliian написав: ради общения никто квартир не покупает,
Вы там внутри своей головы пока подискутируйте. А завтра расскажете, к какому консенсусу пришли.
Только в очень искаженном сознании из одного следует другое. С моей стороны фразы что "покупают ради общения" не было, при этом это не отменяет того что человейник та же соц.сеть (с точки зрения потенциальной доступности большого количества людей для коммуникации).
Больше с вами не о чем общаться, извините что начал, всего хорошего.
Якось писав про те, в яких єпенях будують хитрі львівські забудовники останнім часом житло бізнес і навіть еліт класу, що просто диву даєшся. І тут випадково, оглядаючи , що будують у моєму рідному районі, натрапив ось на такий жк - https://lun.ua/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D ... 0%BE%D0%B2 Як на мене, то таким і має бути елітне житло, в відповідній локації, без усяких там ГОЛОСНИХ ІНОЗЕМНИХ НАЗВ, ТА РІЗНОКОЛЬОРОВИХ ФАСАДІВ, ЯКІ НЕМИНУЧЕ З ЧАСОМ СТАНУТЬ АНТИТРЕНДОМ.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 20 гру, 2021 11:13, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:Якось писав про те, в яких єпенях будують хитрі львівські забудовники останнім часом житло бізнес і навіть еліт класу, що просто диву даєшся. І тут випадково, оглядаючи , що будують у моєму рідному районі, натрапив ось на такий жк - https://lun.ua/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D ... 0%BE%D0%B2 Як на мене, то таким і має бути елітне житло, в відповідній локації, без усяких там ГОЛОСНИХ ІНОЗЕМНИХ НАЗВ, ТА РІЗНОКОЛЬОРОВИХ ФАСАДІВ, ЯКІ НЕМИНУЧЕ З ЧАСОМ СТАНУТЬ АНТИТРЕНДОМ.
По 2 куя з хвостиком На етапі "веземо екскаватор копати ямку"?" І, як повезе, то можливо здамо до початку 2024р.? Серйозно? 🤦