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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 864865866867
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:49

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Считайте что человейник та же соц сеть,

  vitaliian написав: ради общения никто квартир не покупает,

Вы там внутри своей головы пока подискутируйте. А завтра расскажете, к какому консенсусу пришли.

Только в очень искаженном сознании из одного следует другое. С моей стороны фразы что "покупают ради общения" не было, при этом это не отменяет того что человейник та же соц.сеть (с точки зрения потенциальной доступности большого количества людей для коммуникации).

Больше с вами не о чем общаться, извините что начал, всего хорошего.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 20:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:С моей стороны фразы что "покупают ради общения" не было
то есть вы сами не поняли, что написали...ну, бывает...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Якось писав про те, в яких єпенях будують хитрі львівські забудовники останнім часом житло бізнес і навіть еліт класу, що просто диву даєшся. І тут випадково, оглядаючи , що будують у моєму рідному районі, натрапив ось на такий жк - https://lun.ua/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D ... 0%BE%D0%B2
Як на мене, то таким і має бути елітне житло, в відповідній локації, без усяких там ГОЛОСНИХ ІНОЗЕМНИХ НАЗВ, ТА РІЗНОКОЛЬОРОВИХ ФАСАДІВ, ЯКІ НЕМИНУЧЕ З ЧАСОМ СТАНУТЬ АНТИТРЕНДОМ.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 20 гру, 2021 11:13, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:37

  roberto dark написав:Якось писав про те, в яких єпенях будують хитрі львівські забудовники останнім часом житло бізнес і навіть еліт класу, що просто диву даєшся. І тут випадково, оглядаючи , що будують у моєму рідному районі, натрапив ось на такий жк - https://lun.ua/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D ... 0%BE%D0%B2
Як на мене, то таким і має бути елітне житло, в відповідній локації, без усяких там ГОЛОСНИХ ІНОЗЕМНИХ НАЗВ, ТА РІЗНОКОЛЬОРОВИХ ФАСАДІВ, ЯКІ НЕМИНУЧЕ З ЧАСОМ СТАНУТЬ АНТИТРЕНДОМ.

По 2 куя з хвостиком :shock:
На етапі "веземо екскаватор копати ямку"?" :lol:
І, як повезе, то можливо здамо до початку 2024р.? :lol:
Серйозно? :shock: 🤦
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