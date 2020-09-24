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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 865866867868>
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:49

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Считайте что человейник та же соц сеть,

  vitaliian написав: ради общения никто квартир не покупает,

Вы там внутри своей головы пока подискутируйте. А завтра расскажете, к какому консенсусу пришли.

Только в очень искаженном сознании из одного следует другое. С моей стороны фразы что "покупают ради общения" не было, при этом это не отменяет того что человейник та же соц.сеть (с точки зрения потенциальной доступности большого количества людей для коммуникации).

Больше с вами не о чем общаться, извините что начал, всего хорошего.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 20:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:С моей стороны фразы что "покупают ради общения" не было
то есть вы сами не поняли, что написали...ну, бывает...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Якось писав про те, в яких єпенях будують хитрі львівські забудовники останнім часом житло бізнес і навіть еліт класу, що просто диву даєшся. І тут випадково, оглядаючи , що будують у моєму рідному районі, натрапив ось на такий жк - https://lun.ua/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D ... 0%BE%D0%B2
Як на мене, то таким і має бути елітне житло, в відповідній локації, без усяких там ГОЛОСНИХ ІНОЗЕМНИХ НАЗВ, ТА РІЗНОКОЛЬОРОВИХ ФАСАДІВ, ЯКІ НЕМИНУЧЕ З ЧАСОМ СТАНУТЬ АНТИТРЕНДОМ.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 20 гру, 2021 11:13, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:37

  roberto dark написав:Якось писав про те, в яких єпенях будують хитрі львівські забудовники останнім часом житло бізнес і навіть еліт класу, що просто диву даєшся. І тут випадково, оглядаючи , що будують у моєму рідному районі, натрапив ось на такий жк - https://lun.ua/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D ... 0%BE%D0%B2
Як на мене, то таким і має бути елітне житло, в відповідній локації, без усяких там ГОЛОСНИХ ІНОЗЕМНИХ НАЗВ, ТА РІЗНОКОЛЬОРОВИХ ФАСАДІВ, ЯКІ НЕМИНУЧЕ З ЧАСОМ СТАНУТЬ АНТИТРЕНДОМ.

По 2 куя з хвостиком :shock:
На етапі "веземо екскаватор копати ямку"?" :lol:
І, як повезе, то можливо здамо до початку 2024р.? :lol:
Серйозно? :shock: 🤦
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:36

  Успіх написав:
  roberto dark написав:Якось писав про те, в яких єпенях будують хитрі львівські забудовники останнім часом житло бізнес і навіть еліт класу, що просто диву даєшся. І тут випадково, оглядаючи , що будують у моєму рідному районі, натрапив ось на такий жк - https://lun.ua/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D ... 0%BE%D0%B2
Як на мене, то таким і має бути елітне житло, в відповідній локації, без усяких там ГОЛОСНИХ ІНОЗЕМНИХ НАЗВ, ТА РІЗНОКОЛЬОРОВИХ ФАСАДІВ, ЯКІ НЕМИНУЧЕ З ЧАСОМ СТАНУТЬ АНТИТРЕНДОМ.

По 2 куя з хвостиком :shock:
На етапі "веземо екскаватор копати ямку"?" :lol:
І, як повезе, то можливо здамо до початку 2024р.? :lol:
Серйозно? :shock:

Бідному багатого не зрозуміти. Це ж РЕАЛЬНА ЕЛІТКА, МОЖЛИВО БУДЕ ОДИН З КРАЩИХ ЖК У ЛЬВОВІ. У КИЄВІ НА ПОДІБНУ НОВОБУДОВУ ЦІНА ДО 7000$ ЗА МЕТР В ЖК LINDEN, НАПРИКЛАД.
ТО ХІБА У ЛЬВОВІ 2000$ ЗА МЕТР, В ЧАСИ КОЛИ ГРОШІ ЗНЕЦІНЮЮТЬСЯ МАЙЖЕ НЕ ЩОДНЯ, НЕ МОЖЕ БУТИ? В 2024 РОЦІ ГОТОВА ВЖЕ МОЖЕ БУТИ І 3000$ ЗА МЕТР, ЯКЩО НЕ БІЛЬШЕ! ЧОМУ? ПРОСТО ТОМУ, ЩО ЦЕ ЕКСЛЮЗИВ 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:06

  Bolt написав:
Якщо медичний- то нех.. пхатись, якщо вже сама без репетиторів не тягне.
Хотя репетитори, то більш панти дітлахів і батьків.

Та яке там державне, то щоб на комерцією хочаб нормальну запхати. Зара репетиторы норм гребуть, 150-200грн/година.Зара мало того, що діти і так вчитися не хочуть, та і ще вчитиля ніфіга не вчать. Тож мус приставояти репетитора, щось типа гувернера.[/quote]

Хм. НАШО вам кудись дитину пхати? НАШО вам ті репетитори? Для чого мучити?
В світі малий % людей мають вищу освіту і якось живуть. Краще візьміть якусь квартирку, здайте в оренду і хай дитина вчиться платити комуналку, рахувати орендну плату, вирішувати проблеми у квартирі пов’язані із квартирантами. Щось на кшталт цього. Допоможіть відкрити депозит і хай рахує СВОЇ проценти і що матиме. Якщо не вчиться і не хоче, життя навчить із вагою допомогою.
Хіба вам, саме вам потрібна «корочка» щоб кудись запхати і щоб все дитя як вівця ходило на роботу і робило все життя одне і те саме.
Розумію, що батьки бажають добра своєму чаду. Але не варто усім іти до інституту. Воно себе не виправдовує. Якщо дівчинка- навчіть роботи ногті, макіяж подружкам, сторіси для соціальних мереж і відкривайте салон.
Якщо пацан- купіть машину і комп’ютер потужний, програмки, провода і навчіть знімати помилки в машинах, щось ремонтувати, працювати по виїзді до клієнтів. Ганяти машини. Працювати із нерухомістю.
Потрібно іти в крок із диттям.
Вважаю, що всі присутні якийсь тай резерв за собою мають.
Не варто із дитини роботи заучку-задрота, яка буде плакати чи різати вени, бо получила четвірку замість п’ятірки і побачить в очах батьків розчарування.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:15

vasilii Що стосується України, то ви в чомусь і праві
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:17

  Успіх написав:
  Bolt написав:та і ще вчитиля ніфіга не вчать

Ви хочете, щоб за зарплатню чуть вище мінімалки - ще й вчили? :shock: :mrgreen:
Буде з/п 1 куй(вже мовчу про 4куя від Зе ;) ) - от тоді щось і можна вимагати від вчителів!
А покищо - це все на рівні "безкоштовної медицини"! :lol:


Вибачте, но стогін «хочете ща мінімалку щоб працювати» і т.п. Та я все кажу, то іди на ...
якщо згодився, то роби і не скигли, а якщо не хочеш, то до побачення. Я не займаю керівних посад і все іменно так кажу і знайомим і співробітникам. А що хотіли??? Можливо навпаки? Як робите так і отримуєте? Якби усі вчителі, яких не влаштовує мінімалка, тай звільнились, був би дефіцит вчителів і тоді б бала ймовірність підняття зарплати для усіх. Є поняття індивідуальні заняття. Багато знайомих зараз заробляють лише цим в мають непогано напрацьовану репутацію і заробітки. Вчитись 5 років в внституті, мучити батьків, репетиторів і працювати за мінімалку. Ось так все у країні. Але хтось може знайти підробіток, крутитись. Але то тре підняти свій зал і щось зробити.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:28

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:. (А вчителі взагалі жирують - десятку на руки мають)
  Квесторе_поверніться написав:Ні...ну Ваша дружина то вчить нормально. Ні?

Відповім вам обом >>>
Моя дружина вчить нормально, а отримує на руки 7К - хоч і має не найнижчу кваліфікацію(декілька разів якісь там вона проходила планові "навчання"/підвищення ступеня чогось там, - ну я в цьому не шарю, тому правильно не назву :) )
Але і викладатися на всі 100 за 7К - особисто я - не бачу сенсу! ;)

Ну так, я теж по 8 годин не працюю, на 11 приїжджаю, трохи покреслив і в третій тікаю. Зара в квартиранта проводка згоріла, мусив між коробками з кімнати в коридор 2 м штроби бити, щоб замінити. Тепер, ще зашпаклювати треба, і не пам'ятаю чи фарба такого кольору з ремонта лишилася. (Думаю електрик за таку роботу з півтори штуки би взяв, як не більше)



Ось таке дітей тре вчити, а не по репетиторах ганяти.
Хотя б вміли б знайти проблему.
vasilii
 
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