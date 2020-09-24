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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 865866867868
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:32

  Успіх написав:
  Bolt написав:мусив між коробками з кімнати в коридор 2 м штроби бити, щоб замінити. Тепер, ще зашпаклювати треба, і не пам'ятаю чи фарба такого кольору з ремонта лишилася. (Думаю електрик за таку роботу з півтори штуки би взяв, як не більше)

Я от вже себе неодноразово ловив на думці, що тут(на форумі) всі(крім напевно, жартівника Ейрмакса) - самі роблять половину-більшу половину(або й повністю всю роботу) майстрів по ремонту квартир(и) - тому, наче, і виходить, що оренда, чи продаж квартир з ремонтом - трохи вигідна справа.
А от якщо повністю все повісити на чужих майстрів? Якщо повністю зробити в економ/комфорті ремонт майстрами на продаж - чи тут буде хоч якась вигода?
Чи та ж оренда?
Якщо на кожен "пчих"/кожну поломку резетки/змішувача/дверки тумбочки/шафи/туалетного бачка і т.п. - викликати майстра - на скільки тут вигода буде?
Напевно, реальних - 3-4% річних?

Що думаєте про це, панове?
(наголошую, що мова йде лише про економ/комфорт житло - НЕ еліт/люкс і т.п.)


Я от одну квартиру сам доробляю (вечірній час після роботи). Ще десь 2-3 місяці. На одну шукаю майстрів, нормальних. Розумію, що ламінат легко ставити, унітаз чи умивальник замонтувати- звичайна справа. Але таки найматиму майстрів, бо на все не вистачає часу. Тай життя прожити вечірніми ремонтами не хочу. Варто спрямовувати увпгу на оборот, а не щоб раз в пару років щось «хапнути».
Вигідно і із майстрами. Багато людей таким займаються. Головне мати кошти на всю роботу і на всі матеріали.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:Вигідно і із майстрами. Багато людей таким займаються. Головне мати кошти на всю роботу і на всі матеріали

Дякую.
Коротше треба пробувати 👍 :)
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:23

  roberto dark написав:Якось писав про те, в яких єпенях будують хитрі львівські забудовники останнім часом житло бізнес і навіть еліт класу, що просто диву даєшся. І тут випадково, оглядаючи , що будують у моєму рідному районі, натрапив ось на такий жк - https://lun.ua/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%BA%D ... 0%BE%D0%B2
Як на мене, то таким і має бути елітне житло, в відповідній локації, без усяких там ГОЛОСНИХ ІНОЗЕМНИХ НАЗВ, ТА РІЗНОКОЛЬОРОВИХ ФАСАДІВ, ЯКІ НЕМИНУЧЕ З ЧАСОМ СТАНУТЬ АНТИТРЕНДОМ.


Гарно, гарно. Хто собі таке може позволити- тут не стдить. І на даний товар є покупці і повірте, що такі квартири рідко перепродають.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:Хто собі таке може позволити- тут не стдить

👍😁
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

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